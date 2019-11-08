昨天盘后传来利好——商务部：中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。





这个消息其实可以从两个方面解读，一方面毫无疑问是利好，目前中美的第一阶段协议应该是市场关注的短期最重要的事件。商务部的这一条信息跟进，等于进一步夯实了毛衣问题降温的的预期，好事儿！昨晚也因此美股走出上涨道指标普创新高。





另一方面，这则消息原本从商务部表述的字面意思上解读应该是我们对美国的一个敦促和要求。但国内直接理解为利好，也可以看出市场目前对于中美谈判普遍已经保持了一个乐观的态度。





因此这也是我们要说的问题——客观说，中美谈判目前已经不是困扰国内市场的核心问题所在，谈判的最悲观时刻以及最乐观时刻我们都经历了，题材上不管是自主可控、还是贸易反制的农产品，甚至是避险的黄金和达成协议的版权保护等等题材，A股在过去的一年半里面反复炒作，都已经基本兑现。





因此在眼下一致性预期非常强烈的时候，锦上添花的利好难以真正的带给市场惊喜，甚至可以说，在反复的博弈之后，目前不论第一阶段能否稳步达成协议，对于二级市场而言，都不会有太大的影响了。这一点我们必须要承认









从早盘的盘面来看，高开如约而至，但显然盘面上缺少了我们讲的放量和强势题材。昨天领跑的光刻机概念领跌，和昨天市场一日游的情况极其相似。可见，指数还是在震荡中消化，因此我们认为当前点位还是少一点幻想，脚踏实地，耐心等待市场形成底部。



