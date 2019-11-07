盘后传来利好——商务部：中美同意随协议进展分阶段取消加征关税。目前中美的第一阶段协议应该是市场关注的短期最重要的事件。商务部的这一条信息跟进，等于进一步夯实了毛衣问题降温的的预期，好事儿！





不过客观说，中美谈判目前已经不是困扰市场的核心问题所在，不管是自主可控、还是贸易反制，甚至是达成协议的版权保护等等题材，A股在过去的一年半里面反复炒作，都已经基本兑现。因此目前不论第一阶段能否稳步达成协议，对于二级市场而言，都不会有太大的惊喜。





这一点我们必须要承认





因此，我们还是维持近期一直给大家强调的观点。A股在当前点位的震荡，源于市场核心题材大比例上涨之后，对于价值合理的自我消化需求。这是内生的，因此也只有等待指数自发的调整完毕。





昨天和大家讲，今天市场最重要的命门是在2970点，要看这个点位的争夺是否有效。今天来看，市场确实也是寸土不让，最深2969点的调整，完成了对于前调整形态上沿的回踩。





并且技术上看这个回踩是缩量十字星，如果明天能够形成放量上攻，则突破基本上可以确认。只不过以近期的市场形态和情绪来说，可能有点过于乐观。





题材方面，科创板在破发潮之后迎来一波上涨，但基本上标的都集中在刚刚上市的品种上，恐怕资金赌的还是刚刚上市的底子清白，两个字——好炒。





而主板方面，饲料维生素顶着进口猪肉的利空继续带领养殖业飙升，但明显从资金的选股逻辑上能够看到养殖的利好开始后移，基本上这是题材转弱的信号。





总的来说，市场虽然在技术上稳住了阵地，但不论从消息面、成交量还是热点的选择上，都缺少惊喜，在这种背景下，我们维持对于短期震荡的判断。大家还是耐心等待指数释放结束调整的信号：





第一，是明确的强势放量，第二是有足够亮眼的题材板块崛起。



