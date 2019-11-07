消息面真的是非常平静，其实目前看，市场真正在等待落地的就是两件事儿最急迫，一个是减持新规将以怎样的形象面世，另一个就是中美第一阶段的协议落地。但说实话，以之前A股所担忧的每一只靴子相比此次的消息面压力都不太够看。





因此我们认为A股目前真的其实已经脱离了外部影响，开始走独立行情。也因此，在这样一个位置，前期的自主可控也好，贸易对抗也好等等题材炒作到高位之后，市场选择这样一个位置进行修整，我们认为也是合理的。所以近期反复提示大家，耐心等待市场调整，等待资金对于这些前期强势品种的价值重新确认之后，就是下一波上涨的机会。





当然。这并不是说眼下的行情毫无亮点，毕竟产业的周期是不一样的。





像今天盘中，市场热点毫无疑问集中在两个方向。一个还是养殖业。其实猪肉这个位置继续涨，对于接力的投资者而言，就比较危险了。原因很简单，猪肉神话到了今天，大妈和小学生都知道了。而且进口猪肉在即，价格一定会被压下来，否则像央妈想进一步宽松也无法有效落实。所以猪肉这个位置继续上涨，很有可能就是游资的最后疯狂。





尤其大家注意一点，今天炒作的集中在了饲料而非养殖本身，这种延伸炒作的态势，也是热点进入尾声的标准走法。





另一个热门是科创板。昨天科创板两家破发，今天头批上市的荣柏科技，也在开盘直接破发，科创板连续三只破发之后，进来赌一把的资金，开始汹涌了。鸿泉物联33%，安恒信息22%，长阳科技16%，奥福环保14%！这几只都是本周上市的新票。也是被押宝——套牢盘少，上市时间短股权比较单纯，连续下挫之后超跌的反弹需求等等。不过近期科创板都是一日游，今天涨这么多，明天谁来接盘？这是个问题。





总的来说，市场继续横盘震荡，今天盘中的命门是2970，这是我们昨天给大家说的，2970破不破，对于定义调整的力度很重要，因此下午还是好好看看技术面的表现。但总的来说，我们倾向于市场在当下继续走调整形态，或者说宽幅震荡形态，这是大概率事件。