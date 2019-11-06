消息面上，利好其实还是有分量的，尤其中央的定调，但顶层设计对于二级市场还是隔了太远，尤其眼前就躺着IPO和解禁两座大山，所以尽管远期利好不少，但市场仍然是远水解不了近渴，临近双十一，股市也开始搭着促销。





技术上，昨天和大家讲了技术上几个重要的压力，今天基本上都兑现了，30分钟级别背离导致指数开始回撤。而这个回撤直接达到了最深2969，基本上就是上方趋势支撑的临界点。





所以对于明天的行情反而非常重要，如果明天能够放量拉起来，那么今天这就算是整理形态突破后的回踩。如果明天直接跌下去，基本上就宣告着上周的反弹结束，市场延续了一个新的宽幅震荡周期，进入反复腾挪的横盘中。





以目前市场情绪上面表现来看，我倾向于后者。





题材上面来看，周二领跑的养殖业+数字货币基本上都成为了今天领跌的品种，这个我们近期给大家分析过，明显就是超短线游资炒作的手法，包括今天sh603121(华培动力)、sz002917(金奥博)，这些前期妖股反抽也一样——资金在博弈市场对于前期强势股的炒作惯性——但说到底，这么玩本身就还是弱势的标准姿态





个股方面倒是颇有亮点——今天两只科创板股票出现了破发。昊海生科开盘竞价直接破发，开盘顺势拉了一波之后，就没有资金再接力了，直接回落。久日新材也是开盘后一波杀跌直接破发，然后也没人抄底，稍微拉了一波就回落，也是没有人气！





之前和大家说过渝农商行，目前最低7.45，距离7.36的发行价不足1毛钱距离了，但没想到最后捷足先登的是两只科创板品种。A股正在迎来一轮破发潮。虽然这本身预示着人气冰点，但要我说，这不是坏事。





一方面，历来A股破发潮往往紧随其后就是市场底部的出现。对于现阶段的投资者来说，短痛总比钝刀子割肉要有盼头。





另一方面，A股历来最大的问题，其实是一级市场血洗二级市场——很多股票就是上市牛一波然后漫漫熊途，参与打新的资金卷走了二级市场的真金白银。所以IPO改革的第一步一定是市场化定价。市场化定价之后才是市场化发行节奏。





所以科创板在毫无挽留的情况下率先出现破发。私以为是好事。以科创板破发带动新股发行溢价的压低，带动整个A股的生态改变。这其实挺值得期待的。





总的来说，继续震荡，重点看量。