消息面看似有利好，但实际上比较平静。





当然最高层的定调是A股迎来的最重磅的政策支持，这是好事儿。就像我们之前说的，第一，很多人已经忘记了本轮行情的启动，源于去年十月底和今年年初最高层对于资本市场史无前例的表态。而这一次中共中央的定调，毫无疑问将资本市场的战略地位进一步确立。





第二，其实就和领导的讲话一样，金融是血脉。而血脉本身就是一张庞杂的网络，绝不仅仅是依靠证监会一个部门的改革推进能够完成的，很多问题的推进都需要更加顶层的配合。这一次的中央定调，本质上是给了资本市场深度改革一个最有力的支持。这才是真正意义上的利好。





但顶层设计反馈到二级市场，其实看得更多的是具体政策如何出台和实施。这是中长期的问题，如果市场原本较为平静，那么一定会有很强的正反馈。但可惜眼下困扰A股的事更多眼前的难题——IPO和解禁。这就多少有点远水解不了近渴的味道了。





而另外一个人民币升值也是同样的道理。利好是利好，但一方面之前造纸和航空的拉升以及近期外资买入已经兑现了，另一方面这个也确实解决不了目前市场面临的短线问题。





所以，市场在当前就是消息面美如画，但是盘面却并不太买账的局面。





总的来说，还是要耐心等待市场自己有一个消化的过程。毕竟从过去的十个月来看，不管是消费、还是科技，一波结构性牛市肯定是走出来了。所以到了今天，前期热点在高位，资金面的压力浮现出来的情况下，需要市场有一个消化的过程。





很正常，耐心一点。





早盘的行情方面，热点集中在了军工和锂电。军工主要是中航的重组+之前南北船的余温，对于板块形成助推，但军工题材的股性向来比较弱。而锂电方面则是受到特斯拉工厂开工的刺激，但锂钴价格和两年前没法比，现在产能都跟上了。所以这一波拉升之后持续性如何，是个问题。





总的来看，还是耐心一点等待市场消化。而市场相对震荡的周期，也不建议大家追寻热点，我们还是认为这个位置值得关注的，只有优质趋势品种，大众消费和消费电子，这是安全边际更高的方向。