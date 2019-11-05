第一，沪指完成对于收敛形态的突破，这是今天技术上免得一个重要的成果。但60分钟看，今天的第二小时突破后，后两小时K线上构成了黄昏星的形态。同时从成交量上来说，周二的拉升并没有真正意义上的强势放量，因此这个突破是有水分的

第二，日线级别来看，MACD的几个回踩其实深度是在加深的，但毫无疑问指数近期的重心是在上移，这其实形成了日线级别背离的信号。而昨天仅仅体现在15分钟级别的KDJ背离今天我们看已经传导至30分钟级别，这两个技术信号对于超短线来说，同样构成压力。





第三，沪指突破收敛形态后，指数在今天的高位其实触及到了3008附近的前期高点和高位平台，因此回调的高点等于仍然受制于前期压制，这个一定程度上消解了技术突破的意义。





因此技术上面综合来看，短线回踩极有可能发生，接下来的回踩力度，将决定此次突破是否有效，重点关注一下。





好消息有几个。





第一，是平均的日成交开始呈现回升，近一周半时间内，市场成交相比于整个十月份还是出现了缓慢回升。这是好事儿，但是也仅此而已——复苏太过于缓慢了，与指数的重心抬升不符合。





第二，是个股选择上明显开始趋于价值。近期能够走出的妖股，不管是区块链的易见股份、国庆前白酒的酒鬼酒，还是养殖这一波的益生股份双汇发展，本质上都是细分龙头。这里面的原因是我们之前讲过的，随着外资为代表的机构比例不太提高，A股交易者结构的永久性改变。散户比例在降低，这让游资即便仍然要讲故事，但听故事的人群也变化了





所以资金也在适应新的听众的需求做出改变，过去炒小炒差闭着眼睛就是干的模式逐渐行不通了，游资也开始玩价值的套路。这其实是好事，证明价值正在深入人心，对于接下来大家的选股，我们也仍然认为，核心资产溢价应该仍然是需要被坚守的最重要逻辑。





但注意一下，在近期价值品种开始再次进入高位之后，如果后续市场无法形成明确的放量跟进，或者新的强势题材启动。那么就要提防主力会不会在这个位置下套捞鱼了。