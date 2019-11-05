周二市场啊，终于完成了技术突破，周内只要能站稳，那么就算是突破了，但是成交量明显还是不够，早盘突破阶段轻微走出放量，但想要哦向上走3050以目前的成交是不够看的。





消息面没有什么太大的消息，但整体都是偏暖。所以不做过多解读。





盘面上给大家讲两个观察到的点，一个好消息一个坏消息。我们先说好的。





早盘养殖品种仍然成为市场最核心爆款。养鸡的益生股份，养猪的双汇发展，牧原股份，甚至卖皮革的振静股份，都开始上涨……其实大家通过近期市场炒作的爆款，应该发现一个现象——就是即便是游资炒作，也开始遵循核心资产溢价的逻辑





近期能够走出的妖股，不管是区块链的易见股份、国庆前白酒的酒鬼酒，还是养殖这一波的益生股份双汇发展，本质上都是细分龙头。这里面的原因是我们之前讲过的，随着外资为代表的机构比例不太提高，A股交易者结构的永久性改变。散户比例在降低，这让游资即便仍然要讲故事，但听故事的人群也变化了





所以资金也在适应新的听众的需求做出改变，过去炒小炒差闭着眼睛就是干的模式逐渐行不通了，游资也开始玩价值的套路。这其实是好事，证明价值正在深入人心，对于接下来大家的选股，我们也仍然认为，核心资产溢价应该仍然是需要被坚守的最重要逻辑。





但不好或者说需要注意的方面上看，同样非常突出——早盘的上涨太过于倚重权重的发力了。





早盘市场的突破背后，是上证50走了新高，等于沪指是借着超级权重的发力——尤其是金融三剑客的努力——完成突破。





这其实是符合我们说金融股，每逢关键必亮剑的特征。但即便是如此，与早盘的指数上涨空间相比，这个个股的涨停数量相比有点惨不忍睹啊。





早盘涨幅超过10%的只有14家，这其中还有四家新股，再加上一字板和T字板的品种，真正自然涨停的在今天早盘大概只有5家左右，这还很可能数多了。而涨幅超过5%的如果刨去了新股，还不足60家。这种分化太过于极端了。而这种涨停板的情况，也几乎是近几天最低迷的——关键炸板率还巨高。





很难讲这就是典型的叫好不叫座，所以早盘突破确实是完成了，市场走得很坚决。但突破仅仅是第一步，改善人气才是拉升的意义所在。而人气的关键是赚钱效应，这个重任要看题材，因此接下来，权重搭台结束之后，题材如何唱戏，这个至关重要。