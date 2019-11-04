



技术上仍然是整理形态，这个没有任何的意外。尽管周末又传出很多重磅消息，但落实前的改革大纲对于二级市场的刺激非常有限，因此盘面上也仅仅体现在开盘的跳空。





但改革预期没有办法改变市场所面临的两大困境：其一是成交量始终无法放大。其二是题材上缺少拿得出手的强势板块来打破僵局。





成交量直接反馈的是市场情绪，而情绪压抑下直接导致的是成交和题材都平平。从盘中的市场表现来看，艾滋海默新药和科技白马都曾经试图成为打破僵局的人，但都无法形成合力。





技术上看，沪指成交将将与上周五持平，在第一小时高开放量的背景下，第二小时的拉升中，成交反而直接萎缩至上周五同时段水平。这让早盘的拉升只能从“惯性”两个字的角度来解读。更重要的是小级别指标上，5和30分钟开始出现KDJ背离的形态。

这让指数连续两个交易日的反弹，颇像是整理形态中宽幅震荡的短期反抽。而在今天早盘市场已经触及上方趋势压力的背景下，接下来的指数走势，反而更令人揪心。





题材方面，区块链作为上周热度最高的板块，我们第一时间给大家做了解读，也是反复提示——真正的受益程度，可能还不如雄安本身的逻辑坚挺。而概念炒作到今天，基本上算是偃旗息鼓。区块链里面沉淀的活跃资金，借着拉升也是且打且撤，老面孔全军覆没，易见股份更是高位长阴坑人，今天表现的都是低位新面孔，行情呈现明显的补涨特征——这是典型的游资搭台唱戏的套路。





除此之外，文化长城止步6板，新华中宝5进6失败，高位股一片肃杀，全场高度压缩至环球印务的3连板，从强势股的高度上看，投机情绪再度降温。





其实明眼人能看出来，消息面上短期并不存在太强的压制。三季报窗口已经结束，中美谈判稳步推进，况且明天进博会上大领导还有讲话，很可能会释放很有分量的题材利好。





那么在这个背景下，唯一能够影响市场情绪的，恐怕还是两件事儿——解禁和IPO，这个近期花了大篇幅给大家做解读了，不再赘述。简单来说，对于眼下的资金，改革预期是远水解不了近渴的过程。





因此判断近期行情，我们认为还是震荡为主，耐心等待市场放量信号。但也因为重要的事件窗口平稳过渡，接下来市场大概率会在一个相对温和的环境中震荡。这对于优质的趋势票来说，将是比较舒适的操作窗口。因此策略上，我们还是把握住“两个消费”——大众消费+消费电子——不变，学员一定要跟上我们的节奏。把握好这一波优质趋势股的独立行情机会。