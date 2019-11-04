消息面其实是偏暖的。大领导和村长都在近期连续对资本市场喊话，强调了改革的愿景。另一方面，明天大领导将出席第二届进博会，会发表主旨演讲。去年讲的科创板和注册制，大家能肉眼看到落实速度。也催生了一波创投、券商的概念炒作。那么今年的进博会讲什么？这可能会是年底最后一波强势主题投资的孵化地。所以市场资金还是对行情有所期待





早盘市场的冲高也源于此，其实市场在早盘走出了两个阶段。





阶段一在10点前，由银行主导指数反弹。沪指快速拉升，但很快形成分化。十点之后，银行股回调市场进入阶段二，浪潮信息涨停带动科技股，走出第二波反弹行情。





客观讲，在市场无量但情绪相对高昂（A50创了19年新高）背景下，银行的退位让贤是明智的选择。这给了题材股更大的腾挪空间。





但即便如此，早盘的市场在个股上也显得仍然略微散乱。上周经历冰火两重天的区块链，迎来局部的再度爆发，易见股份6天5板，剩下少数几只人气票，开始走妖股的逻辑，新湖中宝也一度涨停，成交高达30亿。这大概还是收到了11月8日区块链峰会的刺激，但说实话，这个题材的所谓受益程度，还不如当年雄安概念来的实际，所以这个位置也不建议再追区块链概念。





区块链继续分化之下，谁接盘就很关键。早盘创新药蓝丰生化、京新药业涨停，受到全球首款阿尔兹海默症新药获批利好刺激，但题材面比较窄，关联公司非常有限，很难激起大的浪花。





早盘唯一能够看到报团的，是科技细分龙头，中兴通讯这样的大权重走出小突破。顺着这个逻辑，不知道大家注意没有，科技股的风向其实也明显变了——过去言及科技必然是小盘小市值，但是眼下再看





sz002537(海联金汇)，sh600093(易见股份)，sz000977(浪潮信息)，sh600208(新湖中宝)，sh600745(闻泰科技)等等，一众几乎都是科技股里面的细分龙头





换言之，核心资产的逻辑几乎是深入人心，所以题材炒作最后也服从于核心资产溢价逻辑，不核心不溢价，越核心越溢价。

但总的来说，市场仍然缺乏强势的合力，技术上指数继续被收敛图形的趋势压制，早盘在反复尝试突破，但都不能算站上。尤其量能方面并没有太好的配合。因此短线还是继续看震荡整理，只不过市场稳定的状态下，优质品种的趋势性机会，会更容易展露出来。