果然新股破发的临界点成为了市场情绪拐点的标志。





新股变天了！昨天两只科创板股票上市，致远互联、杰普特收盘涨幅分别为55.7%和33.74%，创科创板股票上市首日涨幅新低，让中签的股民们大失所望。但最惨的还不是科创板，本周上市的股票，最差的要数麒盛科技，上市3天以来，就已经连续2天吃跌停板。渝农商行次之，上市首日没涨停，次日又跌停，昨天下跌3.8%，可谓祸不单行。





麒盛科技发行价44元，今天早盘低开最低48.03元，渝农商行发行价7.36，昨天最低价7.66，只差三毛钱。两家新股距离破发都仅仅是一步之遥，这倒多少让人有点期待。要知道新股破发固然惨烈，但每次有“新股破发”却又往往都是市场见底的节奏，显然这一次也不例外





情绪的拐点，加上技术面的支撑，最终带动市场形成反弹。30分钟KDJ底背离和收敛楔形的趋势支撑成为当前点位最重要的两个底部支撑，也是在其支持下指数走出反弹。





从今天盘中来看，消费成为市场最重要的生力军，三季报落地之后，科技股的阶段性休整让资金重回白马。格力电器顶着三季报压力，早盘直线拉升带动了整个家电消费白马的行情。





但消费上涨最核心的因素还是业绩超预期！从“伊利股份”、美的集团、海尔智家、中国人寿、他们的表现已经充分解释了超预期后股价强劲的推升力！为什么“区块链”一夜之间翻滚过山车式的出现集体跌停潮，而大盘权重股却在超预期业绩公布后连续拔高？其实关键因素是目前市场大部分机构非常“谨慎”！“谨慎”！“谨慎”！





全天看，外资的持续加码是资金面的一大特征，两天市场流入累积接近150亿，这个量相当惊人。这其实也是我们之前给大家讲过的逻辑——所谓的核心资产溢价，本质上并非是市场偏好转变这么简单。而是源于更深层的市场参与者结构永久性变化产生的结果。而这其中，外资的比例快速抬升是最显著的变化之一。因此将来也只有核心资产能够扛得住溢价的不断涌现。这也是我们始终坚定看多消费的原因所在。





不过反弹之后回看市场，不能过于狂喜，我们看沪指还是没有脱离宽幅震荡的范畴，继续沿着整理形态进行整固。

分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......