今天有一则非常有意思的重磅消息：（11月1日公布的10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)录得51.7，较9月上升0.3个百分点，连续四个月回升，与2017年2月持平，均为2017年以来最高）。但这个数据与国家统计局制造业PMI并不一致。国家统计局公布的10月制造业PMI录得49.3，下降0.5个百分点，仅略高于春节所在的2月，为年内次低。这主要是源于大家统计口径不一样造成的“分歧”，从盘面上看主力资金还是“乐观派”最终相信了“财新指数”，毕竟资本市场最终赚钱的还是要靠“心态积极向上、乐观开朗”主力机构！

技术上我们的观点一直没有改变：沪指一直运行在三浪1的第二个分型小子浪中（调整浪），因此想要有大的突破必须要有“持续放量”选方向！在没有方向选择前最好的策略就是“高抛低吸”！

热点上 主要还是围绕“消费”延伸产业链展开！最近一周消费涨幅较好的只有一种股票，他们的名字叫“超预期”！从“伊利股份”、美的集团、海尔智家、中国人寿、他们的表现已经充分解释了超预期后股价强劲的推升力！为什么“区块链”一夜之间翻滚过山车式的出现集体跌停潮，而大盘权重股却在超预期业绩公布后连续拔高？其实关键因素是目前市场大部分机构非常“谨慎”！“谨慎”！“谨慎”！如果“区块链概念”放在今年年初市场最“火爆”的时候出现，早就天天涨停板了，所以“市场情绪”很重要！

“它将扛旗”：大盘在近一个月内“蓝筹”几乎全部都尝试来了一遍，连最不待见的“地产”都试图想当带头大哥“勇敢向前冲”，但只有“它”—“ 券商”是最沉得住气的权重，不但没有任何上涨，反而一直埋头回调！2930点短线要想真正企稳，我想“券商”是最有希望成为大盘保驾护航的“排头兵”了，当然板块内的“分化”是不可避免的，因为他们每次上涨的“龙头”都不一样，可谓“皇上轮流坐，明年到我家”！