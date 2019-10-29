白酒 “LV”与“区块链”你更看好谁？

今天最“悲催”的新股 “渝农商行” 首次公开发行13.57亿股A股，发行价为7.36元/股，在上海证券交易所上市——还未尝到新婚的涨停“蜜糖”，当天“开板”惨绿收场。其实我想这也映射出市场几个问题：1）公司好不好不是你自己说的，投资者不是傻子、瞎子，自己是分得清好、坏的。2）如果上市首个年度就业绩大幅下滑或亏损，是不是应该有相应的“触发机制”（无论国企或民企）3）机构在发行询价时是不是做的客观公正？

沪指目前始终在大三浪1的第二个分型调整浪中运行。本来主力是有机会发动三浪（1）的“三浪三”攻击浪，但由于“券商”的跳水和“蓝筹”价值的“质疑——茅台”，让场内主力错过最好一轮发动攻势的机会。我们预期场外资金最快也要等到本周报完“三季报”后再陆续进场，现在是“存量资金”相互博弈的过程。“区块链”中午我们已经表明自己的观点：没业绩、有激情、没胆量、无参与！

我们一直看好“消费”，尤其是在主升浪未真正展开的“震荡期”。今天又有一匹“白马”暴雷——广联达（002410）业绩大幅下滑，超出市场预期。昨天还有资金进场赌今天业绩大增，结果别全面“闷杀”，一个也不能少！纵观“消费”，即使有业绩不达预期的，也还未有直接跌停闷杀的个股，而且大部分还是比较“正能量”的。我们曾不止一次说过，虽然“茅台”增速放缓，但其核心价值依然不改，所以经历了大盘回调后，茅台继续向“新高”出发！其实这是好事，“茅台”的价值中枢上移会带动整个蓝筹板块价值中枢上移，这样大资金才会进场买“权重”，大盘也就自然会企稳回升！光靠“激情燃烧”的题材，过后都是一地鸡毛！