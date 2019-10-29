今天市场“弱势”的进二退一走势，大部分股票在昨日瞬间“激情”后又重归冷静！“区块链”概念已经覆盖了1000多家公司了，我感觉现在在分析哪家强没多大意思了，现在就是炒“预期”，而预期现在也是“模糊”的，所以我们定义为“区块链——朦胧美”！也就是说千万别揭开业绩的“面纱”，谁表现的最抢眼，谁就最“正宗”，所以现在拼的是“胆量”和“手快”，错了就是“剁手”！我们提示的区块链“四金刚”今天还有继续牢牢封住“涨停”的，但提醒大家他们也都还没业绩，只是真是去“干了”，未来结果怎么样，三分靠打拼，七分靠运气！“区块链——去中心化”好好研究研究就会发现这里谁最不愿意看到。。。（不多说，你懂的）

今天也有一个科技的好消息：“国家集成电路产业投资基金二期成立”。根据中证报及企查查信息，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司已于2019 年10 月22 日注册成立，注册资本为2041.5 亿元。大基金一期成立于2014 年，是为促进国家集成电路产业发展而设立的产业投资基金，总股本1387.2 亿元，目前完成投资70 个项目，覆盖了集成电路设计、制造、封装测试、装备、材料、生态建设等各环节，其中制造环节占比达到六成以上。

二期料将侧重设计环节，材料、设备等领域集成电路发展将是一个长期和持续的过程，做大做强离不开国家在政策和资本方面的支持。大基金二期在这种背景下诞生，按照一期不低于13 的撬动比，预计二期所撬动的社会资金规模将超过6000 亿元左右。从产业结构角度来看，我国集成电路仍然呈现封测占比较高的低利润率的产业结构，在核心设备及基础材料等领域的自给率仍然较低，我们判断大基金二期将在优化产业结构补短板的角度上给予更多侧重。

具体可关注一下半导体材料生产企业中环股份（002129.SZ）、上海硅产业、立昂微电子等；设备生产厂商 中微公司（688012.SH）、北方华创（002371.SZ）、上海微电子等； 设计公司兆易创新（ 603986.SH ） 、澜起科技（688008.SH）、北京君正（300223.SZ）、长江存储等。

最后，我们还是看看咱们的老朋友“消费”吧，白酒在饱受争议后终于在“茅台”的带领下又开始慢慢抬起了“高昂的头颅”，其实我们认为白酒板块的估值整体并没有过高，只是股价大家感觉过高，但随着三季报的逐渐披露结束，也许最终你会发现还是他们最稳健！