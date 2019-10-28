区块链这一波完美重现了当年雄安的风采。并且比雄安对于指数的刺激更大，毕竟市场在上周明显处于冰点的状态。





集合竞价90家一字板，截至收盘单板块形成百股涨停。并且随着区块链的大面积涨停出现，资金无法实施买入，便开始绕道寻求“曲线救国”——科技题材走出大面积上涨，而资金进一步推动消费、原油等权重品种走出拉升。





沪指、创业板等主要指数都在这个位置形成了放量态势，创业板稳住了上周五打出的突破格局。而沪指则完成对于60分钟级别底背离的呼应，完成企稳。





从盘面来说，诚然区块链成为最强板块。但整体而言，有一些隐忧必须要关注





其一是周末消息面并非铁板一块。其实远没有大家看到的更疯狂。周末市场被区块链的消息点的很火爆。但是客观讲，统计局的工业企业利润下滑，减持新规尚未落地、巨无霸邮储银行周五闪电获得IPO批文、新三板转板。。。这四件事儿哪一个都不是省油的灯。





其二是对于区块链的炒作而言，显然已经完美复制了此前在雄安炒作过程中的状态：





有价值的标的没机会买，有机会买的标的价值不足，而有价值的标的又有机会买的时候，很可能已经处于高位。





尤其是对于今天盘面题材股等其他曲线报国品种的涨幅来说——尤其是科技股，其实每一个科技板块或多或少有涉及区块链的上市公司，这就造成了今天的科技普涨有很高的水分。





百股涨停之后，明天很可能就要开始强分化，届时退潮的海滩，有多少人能站起来，还是要看行业和上市公司自己的底裤。





总的来说，区块链今天算是打开了局面，但是市场不能够仅仅指望依靠区块链的炒作成就行情。明天开始，资金会逐渐回归冷静，炒作会逐渐趋于理性，接下来的市场是涨是跌，还是要看成交的配合。





2987/3006/3047，这是接下来市场要面对的三大压力。拭目以待。