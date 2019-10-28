周末，如果存在一个爆款消息，那就是区块链。大大亲自点名，政治局会议学习，基本上一个技术能迎来的最高规格待遇也不过如此。俨然大有国之重器的味道。





当然，最开心的恐怕还是资本市场。要知道年初政治局会议集体学习金融，然后金融股暴涨，开启了年初的一波大行情。这次最高层力挺区块链，区块链的走势非常值得期待！





尤其周六起来发现，币圈早已经先沸腾了，迅雷股价一夜飙涨107%，比特币冲破万元大关，24小时涨幅逾30%！以为这就是高潮？图样图森破！周一早盘，90只区块链相关品种一字板开局。堪称疯狂。





区块链究竟是什么呢？简单来说，就是一个衍生于比特币的信息存储和交换技术。但相比于比特币的灰色属性、高投机和不受待见，区块链作为其底层技术反而颇有“技术中立”的特征，并且成为各国新一代技术角力的核心。





简单来说，有人举了一个很形象的例子：男孩给女孩说了一句“我爱你一生一世”，然后女孩把这句话发给了闺蜜、爸妈、朋友圈、公众号、微信群，于是男孩再也无法抵赖。这就是区块链。





当然，大家最关注的的还是投资机会。从周一早盘来看，区块链的涨幅毫无疑问是强大的，强大到一个非权重直接对市场形成了巨大的资金分流，导致第一时间其余科技板块都出现了不同幅度的回落。





但随后，随着区块链的大面积涨停出现，资金无法实施买入，便开始绕道寻求“曲线救国”——科技题材走出大面积上涨，而资金进一步推动消费、原油等权重品种走出拉升。





需要明确指出一点，市场消息面看，其实远没有大家看到的更疯狂。周末市场被区块链的消息点的很火爆。但是客观讲，统计局的工业企业利润下滑，减持新规尚未落地、巨无霸邮储银行周五闪电获得IPO批文、新三板转板。。。这四件事儿哪一个都不是省油的灯。





因此，套用句摇滚名言——心态上永远年轻，战术上则要永远做好准备热泪盈眶。。。





尤其目前的区块链炒作来看，前排无参与机会，后排无参与必要，很可能又是开板即高位——嫣然一副雄安2.0的态势。而且论实质性收益，恐怕还不如雄安。





而对于今天齐涨的科技来说，这个位置注意一点——因为这个区块链涵盖的品种太多了，所以看上去目前是题材股齐涨，但其实是失真的。科技题材究竟有多少做多动能，要潮水退去之后才知道





因此就像我们在上周给大家明确讲得，区块链的利好，其实更核心的问题在于，能否带动整个科技股行情，重回市场主流，进而恢复市场的人气！