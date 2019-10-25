周五收盘，终于在沉寂了许久之后，市场迎来了变局的味道，创业板终于形成了小级别的突破走势。虽然成交量上仍然略有不足，但总算是人气上的复苏。





技术上面看，毫无疑问创业板完成了短期下降趋势线的突破。而受到题材股的赚钱效应提振，沪指也在午后形成回升。创业板和沪指的反弹，技术上完美对应了60分钟及以下，KDJ底背离的技术特征。





但如果仅仅以技术反抽的角度分析，沪指技术指标已经再一次进入超买区间。接下来的一周能否延续反弹，市场需要更多的契机。





不过现在来看，市场还是命好，无论今天盘中指数的涨跌怎样，最终A股的狂欢在盘后被彻底点燃。





大大亲自点名——把区块链作为核心技术自主创新重要突破口





高层集体学习区块链，今天的新闻联播第一个就重点播报了这个消息，说明高度重视区块链的自主创新





年初政治局会议集体学习金融，然后金融股暴涨，开启了年初的一波大行情。这次最高层力挺区块链，下周区块链概念将暴涨！但目前区块链板块的体量有限，资金容易也有限，很可能延续此前雄安概念炒作的状态——核心标的根本没有买入机会。因此，对于区块链的炒作，我们认为更多的关键是看能否带动整个科技股行情，重回市场主流，进而恢复市场的人气！





区块链之外，我们认为大家这个位置仍然值得关注的题材有二





其一是肉类。今天盘面的特征基本上是沾肉就涨。而从市场的表现来看，猪肉涨价的炒作很可能开始迎来第二波。我们此前给大家讲过，生猪供应的短缺，很可能会持续至年底左右。而市场对于猪肉涨价的炒作存在资金惯性，这个位置启动第二波，要密切留意主力的动作。





其二是消费电子，这一题材我们认为今年的炒作很可能仅仅是开胃菜，这是一个很大的主题，我们不展开，学员留意近期的策略，我们会择时给大家做重点解析。





总的来说，沉寂已久的盘面，不管是题材还是指数终于在今天有所动作，挺好！希望借着区块链的热潮，真正掀起四季度行情的炒作。