【飞刀论市】





消息面仍然是减持减持减持。证监会有意对减持规则进行修订并已形成相关方案。记者从有关知情人士处了解到，证监会围绕减持规则确实正在开展研究工作，该管的仍要继续从严，对该完善的要完善！监管开展研究工作的总目标是激发市场活力，促进资本形成，维护预期稳定。





减持、减持、减持，几乎每一任证监会新主席上任，都会作为改革的重点。为什么？因为量大，而且是越来越大。





IPO猛如虎，之后就是减持猛如虎，这一次你猜猜为什么村长这么急着搞减持新规？因为再过两个月，将迎来641任上三年800家IPO的第一个减持洪峰！！





历次减持的改革无外乎两条——从严、延期。于是减持堰塞湖越来越大。所以究竟怎么改革？继续半死不活的拖着？还是不破不立的放开？





放开了，市场怎么办？刚说完血脉骨肉，结果血脉被砸成浆糊？不好看。拖着行不行？就是变着花样不让减持，那A股的契约精神和市场化何在？谁还愿意参与股权投资？这些都是问题。





这一次面对减持新规的风声，市场预期是会放松。从今天早盘传递的信号来看，大抵也如此。严控大股东减持，适度放宽创投基金减持。这几乎就是在刚才讲的两个问题上取折中。对A股有没有影响？当然还是会有，因为2018年减持新规号称史上最严，这个位置只要有所放松必然会承压。





但有些事情就是没办法。所以如何呢。减持新规说到底，只是在家里多填几个盆，但房子漏雨最关键的其实是如何补窟窿修屋顶





去年九月十月，我们给大家说过，A股（在当时）短期的企稳反弹一定是股权质押危机解除作为契机，而长期牛市的开启一定伴随着发行机制的改革。前半句已经应验了，后半句我们一直在期待。





【热点聚焦】





早盘市场热点真的是继续一盘散沙的状态，唯一形成规模的就是肉制品，几乎和养殖、肉制品沾边的都在涨。养鸡的益生股份，养鸭的华英农业、养牛羊的天山生物、打鱼的中水渔业，还有饲料的新希望……跟肉相关的，全产业链暴涨！





然后我们看到得利斯涨停，有朋友会问——您一个做火腿的，肉制品涨价不是利空？结果人家说——我们有冻肉！崩溃吗？





上个月看段子，说今年最稳的一笔投资是年初买了一块五花肉，冻冰箱里准备留到春节炒菜。这个月段子成真了。





肉制品之外，消费股轮动没什么新意。券商股盘中暴动带动指数翻红。不过仍然是小券商+超跌。整体恐怕持续性也还是问号。





【收盘总结】





总的来说，探底回升，但我们认为更多的是技术性的。这个位置的特征昨天和大家讲过，每一次下探都伴随恐慌盘离场，之后都出现了拉升。证明基本上阶段底部得到确认，市场开始进行洗盘了。



