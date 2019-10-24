盘面几个非常重要的特征大家要注意到





第一，最大的压力点其实并没有变化——就是IPO和减持。





近期不少强势标的都死在减持的浪潮下。股民怨吗？股东本身也怨。所谓的投资，就是为了赚钱吗，当时说好了投资一家企业，上市三年套现。现在减持规则一次一次强化下来，股东投资的钱撤不出来，撤不出来减持的欲望就更强烈，于是减持几乎就成为A股的达摩克利斯之剑。





本月的减持额度不算高，下个月3000亿，再到明年1月份将迎来几年内最大的减持洪峰。这恐怕也是为什么近期监管部门紧急修改减持新规的问题所在。但要命的是——持，早晚要减。很多人知道IPO堰塞湖却不知道减持堰塞湖。





接下来怎么做呢？继续延后延迟周期？堰塞湖进一步加剧？还是破罐子破摔来吧，直接砸出低点？都是问题。所以IPO的问题和减持的问题其实是一致的。这一波减持洪峰本质就是三年800家新股的后遗症。但未来怎么做？既然直接融资必须扩容，那么如何既顾头也顾腚？





所以大家记得我在一年前给大家说的观点吗——短期市场好转一定以股权质押危机转折作为信号，而长牛的开启一定以发行机制改革作为契机。这句话值得大家好好去品味。





第二，技术面开始有一些有意思的动作。





这几天盘中非常明显的特征就是全天死鱼眼。但盘中总会出现一波杀跌，而这一波杀跌往往都会带出恐慌盘。而后缓慢拉升回到安全线以上。这背后，我们认为是主力资金在加速洗盘操作了。





其实如果大家回收一下，去年10月份大约市场也就是当前的状态——没有强势题材，成交量萎靡不前。指数跌跌不休。但越到了这个时刻，往往也越接近阶段性底部。而此次磨底已经持续两周。





从接下来的时间窗口上看，再有一周将结束三季报披露，业绩风险基本上落地，而下个月15日就要正式签订贸易谈判协议，距离还有3周交易日，预计主力如果在这个位置打开四季度行情，那么最有可能的是在下月初开始启动，发动猛攻，因为在最近的2周已经收集到了大量筹码，今年的行情很特别，都是快涨快跌的走势，当你不留神的时候行情突然启动，等你反应过来的时候又来一个快速下跌，预计接下来的行情也会如此









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