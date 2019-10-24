政策面其实仍然处于量变的过程中，但对于短期盘面来说，影响都不大。尤其是昨晚发布的《优化营商环境条例》，等于这是再一次国家层面强调扩大直接融资。因此所谓的IPO降速是不可能的。这一点大家要心里有数。





虽然，直接融资的“对立面”本该是间接融资。做大做强资本市场直接融资的最重要一步，应该是分流一部分或者一大部分银行间接融资的功能。大白话讲，就是引导银行储蓄进入资本市场参与直接融资。也唯有如此才能扛得住二级市场无休止的IPO压力。但是，这又是一步大棋，慢慢看吧。





指数继续横盘震荡，金融权重拉升一波，并没有真正意义上缓解市场的焦虑。并且从早盘开始，三季报的红利期似乎结束了。大量公布三季报业绩的品种，除非出现超预期，否则都开始以先跌为主。





尤其是对于过去一两个月涨幅较大的品种，基本上都是发布业绩借势回调。





显然，本轮的财报披露日似乎已经成了风险高发日。在业绩完整披露结束前，还是耐心等待。这其实也能够看出，为什么早盘消费电子品种能够保持相当的定力。很大原因就是在于业绩披露已经结束，市场对于这一部分披露结束并且调整后的个股，心中有底。





除了消费电子继续稳健之外，唯一的两点，就是超跌低价股。这个没什么分析价值，就和掷骰子一样——弱势行情通常会涨低价低位低市值股票，超跌股票，这两周都是如此，虽然涨的不多，但是没有太明显的热点，超跌低位低价低市值股票也没有具体热点。



