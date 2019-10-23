午后的消息，证监会有意对减持规则进行修订，已形成相关方案。10月23日上午，记者就此事采访证监会相关人士，其回复称目前确已在修订过程中。





这几天应该说，资本市场改革的各种信号开始有提速的意思。包括之前讲的创业板注册制试点、近期连续对公私募以及其他机构的座谈会，以及此次的减持。





改革牛是本轮行情启动前，市场对于监管最大的期待。到目前为止，只能说路漫漫其修远。我们在此前给大家分析过——很多实质性的关键，都不在证监会的管辖范围。因此资本市场的改革其实需要更高级别的配合。





这恐怕也是近期指数对于消息面诸多利好表现冷淡的原因——因为都触碰不到关键。村委会开始对减持下刀了。这当然对市场是一种保护。毕竟近期大量个股的集中闪崩就和减持有关系。但新规落地前，消息公开是否会加剧大股东在二级市场套现的意愿。





同时比较尴尬的是，真的大面积限制减持，是否有违于市场化原则。。。减持规则几乎成为了每一任证监会主席必改的方向。为什么？给大家点想象空间，我不在这儿做解读了。





回到市场，明显的问题还是没钱。





午后银行拉升一波，工行在这种环境创了新高。然后科创板上演绝地求生，但明显这些品种的分流直接导致盘面失血。





午后一波下挫实际上是带着一批恐慌盘离场的。但以目前的市场位置来说，这个级别的恐慌盘离场说不破不立还比较早。





因此，短线来看，还是延续震荡是大概率事件。耐心等待三季报出清。目前的操作，一定要以业绩作为第一参考。