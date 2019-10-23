【飞刀论市】





消息面真的太平静了。外围的所谓利好其实没啥意义，这个我们在早盘就解读了，因为真正的第一阶段落地市场早已经消化。





内部利好来说，隔夜最大的消息是证监会召开座谈会！希望社保基金、保险机构提高权益类资产投资比重。同时，着力降低交易成本。





这也是昨天午后市场走出翘尾反弹的原因。和周一传出的公募基金的窗口指导一致。看来村长真的是不遗余力的在寻找资金面的突破口。





但必须要说，真的是任重道远，一方面，最大的资金渠道应该是银行储蓄。并且事实上银行现有的融资模式和问责机制真的没法再逆风局服务实体。但调动银行或者分流银行的渠道功能，这不是村委会说了算的。





另一方面，资金的本质是逐利，所以资金引流这种事儿从来都是锦上添花很少能有人雪中送炭。经济环境压力大，IPO就必然不能停。如果没有更高层统筹调动，有多少友军愿意过来当吃螃蟹的人？这个要打问号。





所以易主席的方向是对的，但资本市场的资金渠道拓宽，恐怕需要更高层的助力才能实现。





但就像我们之前分析过的，在后地产时代，能够扛起实体融资+吸纳流动性这两杆大旗的，也只有A股市场。所以，在金融和实体的血脉骨肉关系下，长期的方向倒真的不需要担心。





只是眼前，还是需要震荡，这个是必然过程。其实更加值得大家期待的是最后一句——降低交易成本。这个暗藏的信息量有点大了，降低交易成本，怎么降低？难不成印花税终于要迎来下调？当然，这也不是村委会说了算，尤其是在当初股权质押危机的档口都没有动用这个手段，这个位置能放松？我觉得可能性真的不高。





【热点聚焦】





所以，昨天和大家说了——当前市场打破僵局需要人气的快速提升，而人气的提升需要的是重磅利好。显然这是不够的。所以继续震荡。





早上的市场依然很弱，目前看不到资金集中攻击的点。几乎都是各自为战。





【收盘总结】





这两天其实一直在提示大家等待，但是看还是很多朋友问，能不能买这个能不能买那个





讲句大实话，做投资不是种麦子。勤劳致富的想法真的是行不通的。或者说，投资领域的勤劳，应该是事前的调研学习，并非是操作频率





很多投资者觉得，我多操作就能赚钱。其实老股民都知道，一年里真正赚钱不用多，只要有那么几次作对就够了。剩下的时间其实更关键的是如何管住手。金钱面前当然会有动摇。所以这个时候其实就是要看纪律和规则





所以很多人以为技术战法的学习，学的仅仅是进攻手段？那你就错了





兵法讲进退有据。技术战法也如此。尤其对于市场新人，规则、战术、其实是能够通过学习构建的，保护你资金的最坚实的一道防火墙。