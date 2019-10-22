【飞刀论市】





昨天提示大家60分钟级别底背离形成，今天市场走出反弹。技术上面看反弹还有空间，但如果无量的话最快后半周就要注意分化了。





消息面证监会主席易会满主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会。会议指出，下一步，证监会将深入贯彻党中央、国务院决策部署，从转化存量、引入增量、优化环境入手，逐步推动提升中长期资金入市比例。





这应该是午后市场走出翘尾反弹的原因。和昨天公募基金的窗口指导一致。看来村长真的是不遗余力的在寻找资金面的突破口。





但必须要说，真的是任重道远，一方面，最大的资金渠道应该是银行。并且事实上银行现有的融资模式和问责机制真的没法再逆风局服务实体。但调动银行或者分流银行的渠道功能，这不是村委会说了算的。





另一方面，资金的本质是逐利，所以资金引流这种事儿从来都是锦上添花很少能有人雪中送炭。经济环境压力大，IPO就必然不能停。如果没有更高层统筹调动，有多少友军愿意过来当吃螃蟹的人？这个要打问号。





所以易主席的方向是对的，但资本市场的资金渠道改革，恐怕需要更高层的助力才能实现。





但就像我们之前分析过的，在后地产时代，能够扛起实体融资+吸纳流动性这两杆大旗的，也只有A股市场。所以，在金融和实体的血脉骨肉关系下，长期的方向倒真的不需要担心。





只是眼前，还是需要震荡，这个是必然过程。





【热点聚焦】





今天两市共成交3570亿，继续缩量，创出10月以来新低；整体上看仍然是趋于观望，情绪上的改善并非一朝一夕。月底前三件大事儿，第一个是政治局会议，第二个是英国脱欧，第三是美联储议息。





这三件事儿目前看都无法对行情构成这么大的压制。目前看，唯一能称得上压制的，就是IPO提速，和三季报落地了。但这两件事儿又都是必然发生，所以只好耐心等待。





周二主要炒的是科技股，两市涨停股数量比昨天多了10只，达到44只；跌停股也仅有4只，比昨天少了20只。情绪上看似有回暖迹象，但洛阳玻璃、振静股份、鲁商发展携手3板，上升空间并没有打开。盘面上，大量超跌股占据涨停榜。因此我们认为短期情绪仍然是技术性的反抽。





【收盘总结】





总的来说，没有成交量，想要做出独立行情，真的太难。没有成交量配合，题材的涨势也很容易很快就出现高分化。





因此，策略不变，接下来开启市场变局的仍然要关注两大信号，一个是能否出现快速的放量，另一个是何时能够走出强势题材打破僵局。消费电子这一波走势很强，看看这个点上能否形成突破