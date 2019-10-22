【飞刀论市】





隔夜还是有一些好消息，比如美股又要创新高了，这个真的很无语。只希望当下我们资本市场与实体经济一起共赴时艰，将来实体经济真的回升，不要再拿金融做垫背就好。血脉与骨肉，要共同富裕。





另一方面，多位公募基金产品人士证实，上周五陆续收到证监会窗口指导，总体是要求限制固收类产品上报数量，鼓励权益基金发展。这其实是昨天监管层面一个比较重要的表态。简单一句话——证明村长现在确实是知道二级市场难过。





但是客观讲村长这一亩三分地，政策玩得像华容道一样艰难。一方面是除了公私募之外其他的所谓机构资金都不太容易管辖。另一方面是支援实体不能停，抽血不止。所以最终限制债基鼓励股基，这算是唯一能够正面护盘的政策操作了。





排除这两点之外，消息面乏善可陈。和之前判断一样，在下个月APEC召开前，国内进入真空期。但可惜市场是在真空期前，进入了一种很哀怨的状态。这也成为了近期的主基调。





【热点聚焦】





早盘科技股走出大面积反弹，华为概念、国产软件等涨幅居前。





支撑科技股反弹的原因有两个，其一是技术调整到位。代表性的是中小板，创业板指数都先于沪指回调至上升趋势线附近，得到趋势支撑，这对于整体的科技题材来说是很重要的技术信号。





另一方面，是科技品种的业绩确实更具有爆发力。昨夜消费电子龙头立讯精密、蓝思科技公布三季报业绩，三季报都超预报，叠加歌尔股份回购，对科技股形成实质性利好。





而从目前已经公布的三季报业绩来看，创业板的三季报也已相比于中报8.09%的回升速度，明显好于主板环比增速回落-2.3%的状态。也成为题材股的重要基本面支撑。





因此科技股的反弹并非是预料之外。但注意一点，从早盘来看几大指数的反弹背后，仍然是成交量继续萎缩的状态。量能的不配合下凸显了资金仍然处于观望情绪之中。因此在集中反弹之后，科技股很可能会再次形成强分化格局。这是需要大家去注意的。





【收盘总结】





总的来说，没有成交量，想要做出独立行情，真的太难。没有成交量配合，题材的涨势也很容易很快就出现高分化。





因此，策略不变，接下来开启市场变局的仍然要关注两大信号，一个是能否出现快速的放量，另一个是何时能够走出强势题材打破僵局