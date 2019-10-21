【飞刀论市】





市场情绪非常弱。午后第一小时成交量232亿，比上周所谓地量的同时段还要低。





压制情绪的因素主要还是消息面。创业板的注册制改革以及连续两周的IPO提速是最重要的事件。这些都是实打实的压力，所以大家能够看到，虽然沪指在最终红盘报收，但实际上超过2000家股票下跌，接近30家公司跌停。两市涨停家数大抵相同，但几乎清一色超跌低位品种，完全不具有可参考价值，两市连板家数被压制在3家，连板数量更是被压低到三板。可以说情绪上是真正的冰点。





但冰点意味着后续有转暖的希望。技术上也确实存在这一契机。





我们从60分钟来看，沪指的KDJ指标已经形成底背离形态，这与前期9月底的一波背离如出一辙。因此短期技术性反抽的预期仍然存在，但可操作性不会太强。





所以我们认为市场到目前的位置，开始得到技术性的支撑，接下来展开宽幅震荡是大方向。至少要耐心等待三季报落地。





【热点聚焦】





我们周末统计了一下目前的三季报披露情况。创业板的业绩增速明显好于主板。





创业板整体披露率为99.53%，创业板50已完全披露。2019年三季报创业板50成分股预告的净利润同比增速为-0.82%，相较中报回升了8.09%，净利润同比增速改善的比例为50.07%。





相比之下，全部A股目前40%的公司完成披露，今年前三季度的归母净利润增速同比增长4.40%，而今年中报的归母净利润增速同比增长6.70%，环比下滑较大。





其实科技股的业绩强势并非不可思议，毕竟从上一次经济周期中，科技股也是2013年率先从增速压力中走出来的。高新产业本身带有的逆周期属性就非常值得关注。当然，这个属性不仅仅集中在创业板品种中，今天相对坚挺的其实大部分也都是三季报预喜品种，一是权重，以银行保险白酒为首，在业绩超预期（中国人寿）和避险情绪下，成为资金抱团的对象；二是少数的绩优股，比如猪肉股、养殖股，就是典型的绩优板块，另外像海康威视，今天逆市涨4%，也是三季报和年报预告超预期。





【收盘总结】





最后，总的来说，市场没有太出格的动作，大家还是保持好心态，十月份，目前看市场的主基调，仍然是等待基本面落地和承受预期改变带来的影响。这里面有好有坏。因此接下来的市场分化，只会更加强大。做好心理准备。







