【飞刀论市】





给大家讲个鬼故事~本周17家新股IPO，其中巨无霸邮储银行24日首发上会。





IPO确实成为了近期市场情绪最大的压力，上周的发行加速和科创板的同事提速，如果还仅仅是让市场在心理上抖三抖。那么这一周17只+巨无霸的上市分流，就是实打实的肉疼了。





当然，IPO的提速我们在之前讲过。这就是血脉在支撑骨肉了。GDP的压力下，大家都要有所分担。事实上不仅仅在于此，资本市场本身的防寒工作也在展开。





事实上相信大家看了周末的新闻，创业板算是一朝烈火一朝严寒，前脚刚讲完重组并购开闸，后脚说了句——注册制试点。好了透心凉。周末的两条创业板新闻要合在一起解读。看上去方向是矛盾的，刚刚释放了重组并购利好，就马上点名注册制改革，并且这算是在易主席暗示之后，首次的公开正面回应。





其实监管部门的潜台词不难理解。一方面并购重组本身就是科技创新型企业快速发展的最重要手段，放之海外几乎所有的科技龙头都用的一样的手段。但严防过热是必须的，上周贾老板被爆正在申请个人破产，周末传出离婚的消息。讲道理，乐视和贾跃亭的故事，何尝不是资金在盲目造神运动中的一个牺牲品。当然，也多少有周瑜打黄盖的味道。





不过抛开表象，监管部门的潜台词很多人可能并未看破。所谓的重组并购+注册制降温。最本质的不是指向创业板，而是更大的问题——股权质押。言外之意，不要硬砸质押盘了，不然一旦借壳，你们不怕鸡飞蛋打？但也不要盲目炒作，因为只要注册制一来垃圾股最终还是垃圾。而且是有害垃圾的那一种。





所以，我们说十月份最大的逻辑核心是看基本面能否兑现或者超预期。而上周最大的基本面数据出来——GDP增速不及预期。于是所有的金融市场的表现和政策其实都是在给这一个数据进行事后维稳操作。





【热点聚焦】





好消息是，市场在早盘大有利空集中释放的感觉。一般的消息是，基本上市场还都没有脱离权重护盘的调调。保险，地产，银行等等。所以坏消息是——从涨跌家数上看，明显下跌品种占主导位置。





早盘比较明显的两个题材，一个是双十一开始集中炒作，仓储物流几乎全线上涨。但没有贡献一只涨停。另一个是房地产相关品种在近期走出持续性。这和地产的预期改善有关。地产品种，我们认为这一轮和房地产的黄金时代不同，大家要重点关注后周期品种。具体的个股我们已经给学员做了深度提示。





【收盘总结】





最后，早盘市场并没有太差，大家还是保持好心态，十月份，目前看市场的主基调，仍然是等待基本面落地和承受预期改变带来的影响。这里面有好有坏。因此接下来的市场分化，只会更加强大。做好心理准备。





没有心理准备的朋友，我们提示一句—— 30日速成提升班，今晚是最后一天报名，12点之后会恢复原价，也不再享有报名赠送服务期的特惠活动。还没有上车的小伙伴们请抓紧时间



