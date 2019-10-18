昨天提示大家要警惕方向选择随时发生。目前看指数在周五早盘第二小时，选择向下。





消息面最直接的利空还是三季度GDP的不及预期。其实如果市场情绪强势的状态，GDP不会对行情有直接杀伤，肯定是反手炒基建或者所谓新基建去了。





然而到今天为止，科技趋势股、消费白酒龙头，相继出现业绩暴雷，本身对于市场情绪已经处于压制。上周末财政部公布的税收数据下滑，原本市场解读为减税出现巨大的成效，能够对经济实现支撑。结果GDP这个时候仍然不及预期。这就对市场心态伤害比较大了。





不过从现在回头再来看，其实能够看明白很多问题。





比如白酒企业是否在三季报隐藏利润？是否是在大环境不好的情况下低调行事





以及为什么本周证监会突然加大了IPO速度——这个很明显嘛，就是输血实体经济。





以及周五的最新消息，允许创业板并购，道理同上。





所以对于投资者来说，面对的状态反而比较清晰，市场这个位置下行，开始走炽阳浪一浪2的趋势。我们认为短线既然形态已经明显转弱，尤其60分钟出现的是放量跌破之后的三只乌鸦。那么操作上还是要谨慎为主。





接下来向下我们还是先看2900点的支撑力度，2900目前看肯定会有抵抗情绪，但能否站稳要走一步看一步。如果真的跌穿，那么指数可能会向下考验触底以来的上涨趋势线，最深2850左右也能够得到支撑。





目前其实最大的考验还是在基本面上。因为年初市场启动最大的逻辑其实是商誉暴雷之后的基本面筑底。但如果三季报乃至于年报最终推翻了这个结论，那么对于中期的行情就会有影响。





不过目前看不到这么远的内容。大家没必要过度的担忧。还是耐心等待企稳。