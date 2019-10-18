昨天提示大家要警惕方向选择随时发生。目前看，指数在早盘做出了短期方向选择，60分钟小平台破位，并且这一个下跌是明显带量的走弱。





消息面几个因素成为盘面制约。一个是酒鬼酒的业绩大幅不及预期。酒鬼算是上半年涨幅最高的白酒。这一下，涨幅最高的和价格最高的白酒都在三季报遭遇了黑天鹅。而上半年机构重点配置的恰恰就是白酒，这个对于短期市场请虚毫无疑问是压力。不过好在同样在周五爆出三季报的恰恰食品比较亮眼，恰恰和一众机构力挺的茅台成为早盘市场情绪稳定器。





酒鬼酒和茅台，两家最被市场看好的企业纷纷不及预期，这仅仅是黑天鹅，还是战略策略？不得而知，毕竟三季报是企业自己发布，不需要经过审计，因此存在企业隐藏利润的可能。在这个问题上。茅台一瓶难求仍然是一瓶难求。酒鬼酒按照之前的直销渠道老总接受采访的说法业绩也是有底气的。





所以到底是那种情况不得而知。





不过随后统计局公布的三季度GDP不及预期，一定程度上能够成为近期多个事件的解释。





一方面大家看到GDP数据，能够直接明白了为什么在本周证监会对于IPO的力度会迎来突然加速。另一方面，白酒龙头企业的表现似乎有了一些别的味道。不多解释，只说一个故事——当年某银行老总过于高调的讲过一句话，叫——一条赚钱赚到不好意思。之后，一场首先针对银行今儿引导至整个金融行业的风暴席卷而来。





你懂得。





不过就早盘看，似乎更多的资金在认可这一条猜测，因此酒鬼也是出现了非常强悍的低开高走。





早盘的下行，说到底还是和经济增速不及预期有关。但什么事儿都要辩证地看。经济增速不及预期也不是突发的，政治局会议就说了下行压力加大。而后一系列的减税政策我们看至少从财政部的数据上反馈出来是有效，这个月社融也在复苏。所以一方面是说没有到真的绝望的时候。





另一方面经济不好对于稳增长行业又是直接利好。不管是新基建还是老基建。之前总理也说了，要加大轨交建设，而10月之后，5G的提速也是显而易见的。



