市场真的非常令人无语。





一方面，人气回落至冰点。成交量居然在这个位置创下了2月2日以来的新低。关键是还没有任何消息面的直接利空打压。所有的所谓利空都是似有似无，不管是业绩暴雷、IPO提速，还是澳交所的预期落空，好像市场并没有真的受伤，就是被钝刀子一点一点割蔫儿了，这就非常尴尬了。





但是另外一方面，指数到今天，三天调整加起来，跌幅1%，指数没有跌穿除了5日线之外任何一根重要均线。5分钟以及15分钟K线反而都开始出现背离信号——指数表现似乎也没有大家情绪上反馈出来的这么丧。





这就更加令人尴尬。





技术上讲，周一的无量冲高回落。基本上宣告了本周内市场的调整需求需要进一步释放。但目前这种调整的走法真的是让人一口老血。莫不说是市场真的惜售到了极点？不卖不卖我就是不卖？以A股的尿性，我是不太信。





所以极限缩量之后要有方向选择。这个位置大家还是要时刻注意，方向选择随时可能发生。





目前看，保险和强势券商的走势，基本上已经进入前期高点压力。而银行股在上周的极限拉升，已经累积了比较大的涨幅。在叠加科技股和消费近期的趋势股暴雷。。。就是之前说的，市场迫切的需要新的强势主线接力。





不过好消息是消费电子的强势品种在经过一轮调整之后，目前有缓过来。科技龙头立讯精密、富瀚微再创新高，歌尔股份、信维通信、联创电子助攻，这些都是科技股调整中迅速修复形态，继续保持上升攻击形态的品种，另外一类就是如智动力太辰光这类二线华为概念，本轮科技股调整中跌幅较深，但是提前企稳。





但如果只依靠消费单子，能够守住题材的战线但是指数这边的压力会比较大。





所以总的来说，我们认为大家还是耐心等待方向选择。市场在当前位置企稳拉升，我们认为仍然需要满足两大条件，即强势放量3000亿以及新的主线题材的确立。











