市场这个位置也是挺难的。





向下吧，确实没什么杀跌的动力。早盘看5分钟已经出了底背离。但向上看又压力重重。





3050压力带一道坎。外围某人说话如放X又是一道坎。A股本身这边近期又被IPO各种压制情绪。





昨天晚上看，证监会又同意了7家科创板IPO注册。。。这个速度可以，上周五4家，好歹是连涨一周之后，这周三跌三天，又发7家。这个IPO扩容速度是超过市场预期的。





当然，监管部门的考量不难理解。一方面经济疲弱的背景下，IPO实际上是金融市场唯一能够给实体进行立竿见影支持的途径。既然说是血脉骨肉，输血是必然的。操盘机构可以不讲政治，监管机构却不得不讲。





另一方面，科创板既然说是注册制，那么没有道理进行所谓节奏把控，过度干预反而失去注册制的意义了。只要有人愿意发，只要发的出去，一天发100家也是周瑜打黄盖。当然，，，可能这个平行宇宙黄盖会被打死也未可知。





最后，很大程度上，监管恐怕也是为了迅速给科创板指数凑够家数，尽快推出科创板指数。毕竟，没有指数，怎么说来标榜科创板成功呢？届时指数也出来了，猛烈发行下估值也见底了，指数推出就是底部，彰显科创板之成功，岂不美哉





说正经的，IPO在单边行情中无法影响行情方向，但在目前这种震荡市中作用还是不容忽视的。所以在消息面的压制下，不知道大家有没有注意到，早盘的30分钟成交水平，已经回到了2月份。。。真的是有点感叹神奇的大A股。





题材方面，说实话没有什么真正拿的出手的热点。消费电子算得上为数不多的看点。科技龙头立讯精密、富瀚微再创新高，歌尔股份、信维通信、联创电子助攻，这些都是科技股调整中迅速修复形态，继续保持上升攻击形态的品种，另外一类就是如智动力太辰光这类二线华为概念，本轮科技股调整中跌幅较深，但是提前企稳。





至于其他的品种，大多数是散兵游勇。





大有一点上下两难之下，主力已经化整为零四处打游击的状态。





早盘缩量到极限，同时大家要注意到15分钟从昨天下午开始就一直维持横盘+缩量的态势。这个位置横盘仅仅是手段不是目的，接下来一定要警惕方向选择的发生。



