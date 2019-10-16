



但整体市场的情绪实在是过于低迷了。





情绪低迷缘于几大原因。一个是今天美国方面又传出HK问题的越线行为。这导致资金对刚刚达成的第一阶段口头协议，再次产生了不确定情绪。





第二个是近期强势股在三季报面前出现了频频的炸雷。





包括硕贝德、四维图新这种前期强势科技股，包括隆基股份这种趋势股龙头之一，甚至今天茅台也出现了三季报不及预期的情形。





我们在月初给大家讲过，十月行情最大的核心逻辑就是要看业绩是否能够达成或者超预期。眼下龙头股的业绩增长出现问题，那么对于资金情绪的影响是巨大的。





因为上述这些强势品种，都是此前最受资金追捧的核心资产，核心资产都不核心了，那显而易见整个市场的风险偏好都会被压低。





不过今天来看，至少资金对于茅台的认可度还比较高。这和茅台的高股价有关系——大量机构投资者，尤其通过今天的表现可以看出是大量的长期看多的机构投资者。因此茅台仅仅在早盘放量之后，就陷入非常低迷的交易环境中。





但无论如何，茅台的三季报会成为整个消费股心头的一个阴影。接下来重点要看周五，酒鬼酒和恰恰食品即将公布业绩，酒鬼是年内涨幅最高的白酒，恰恰近期也是逆势强势上攻。如果这两家公司能够挺住，那么人气会重新回升。如果前三板斧都打不响，那么消费接下来的分化会加剧。





回归指数而言，其实我们认为调整还不是目前最大的问题。毕竟以近几个交易日的资金动态来说，外资仍然高度看好A股，一直在逆势流入。这个位置大幅下行的空间在资金的支撑下其实不大。





真正的问题要看长远一些——一旦市场在当前位置企稳而后启动拉升，指数距离3050咫尺之遥。在新一轮的3050攻坚战前，能否调动足够强势的力量协助冲关，这才是关键。





因此，短线市场大概率继续横盘，大家重点关注手中个股的三季报情况。中期而言，市场再一次挑战3050，必须具备两大条件，一个是放量3000亿，一个是新的强势品种参与。达成这两个条件，就能够强势收复3050。而市场只要站稳3050，那么真正的上涨空间，就算是打开了！



