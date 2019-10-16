【飞刀论市】





近期的行情基本上主题就两个字，炸雷。





昨天硕贝德、四维图新这种前期科技趋势股，业绩炸雷，大幅下行。今天早盘看，茅台公布了三季报业绩，公司前9个月净利润305亿，同比增长23.13%，营业收入609.3亿，同比增长16.64%；三季度净利润105亿，同比增加17%！





感觉今年十月份的三季报对于很多公司来说，真的是不太容易。





酒茅台来说，利润增速跟去年持平，但营收少了7%，这个与市场的预期相比，毫无疑问是弱了。茅台目前的股价和估值水平，肯定不能算低估（这个我给学员反复讲过，1200元以下看价值，1200元以上看情绪）1200本身就是一个重要的分水岭，而昨天刚好涨到了。





茅台这个位置算不算暴雷，要看市场的理解，不排除是存在业绩未确认的情况。但目前的估值（37倍）和高股价，对于这个业绩的表现肯定存在压力。





今天早盘看，茅台其实是挺住了，比市场预期的要强势。其实说白了这个位置，茅台的涨跌，就是短线资金和长线资金的博弈。这里面有多少长线资金继续看好就会有多强势的硬抗。





不过茅台确认“稳了”前，消费这个位置是要承压的，这个肯定。





消费承压，科技股经过了一天的调整就又启动了。但早盘眼瞅着金融地产先来了一波拉升——基本上就是一口老血的状态。在没有成交量的大背景下，强拉大权重，基本上也就宣告了今天市场的主基调。





【热点聚焦】





所以，其实我们对于接下来市场的判断中，就明确了两个要点。第一是一定要放量，第二是一定要有强势题材出现来至少阶段性的接过第一波上涨的大旗。





尤其眼下消费和科技都在承压的背景下，那个板块能够挺身而出，这就很关键。





这里面板块有很多预期，我们讲一个——昨晚收盘后，最大的利好是央行公布了一系列的金融数据。9月金融数据基本上都超了预期，尤其是新增信贷，这个对经济基本面的反馈最明显，说明企业开始有意愿融资扩大经营。当然，经济数据相比于基本面会有提前，记下来进一步向消费端传导，后面的数据可能会越来越好，这是真正经济筑底回升的预期。





不过就眼下看，消费非常低迷，汽车延续去年的寒冬，甚至还更冷了一点，地产回光返照有限，且接下来调控仍然是大概率事件。





那么释放的流动性会流向何处呢？





目前看最有可能的，还是涌向基建领域。国庆期间水泥的涨价是信号，所以接下来，我们要特别期待一下，类似基建这样的大题材，能否成为新一波市场上涨的起爆剂。





【收盘总结】



