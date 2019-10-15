消息面上比较平稳，非要找的话——谈判再次出现波折的传闻，恐怕是唯一一个今天压制市场情绪的因素。





不过即便加上这一消息来看，指数在五连阳之后的调整，也仍然处于正常范畴内。因此我们认为大家没必要过分的恐慌。





对于指数而言，应该说，随着A股必然沿着美股化或者港股化的模式演进，沪指和深成指这种综合性的指数就越发不能够反馈更加真实的市场状态。这个问题我们在此前多次讲过，简单一句话——因为大家最关注的所谓美股三大指数，其成分股都并非是针对全市场的。因此这个位置，指数可视为锦上添花，却真的没必要被指数的波动导致情绪的自我强化。





重个股、轻指数，是结构性牛市大家必然要遵循的方式。





所以这其实能够借势很多投资者对于到底是不是牛市的问题。很多朋友在表示好像不是牛市。但其实当你去看此前的科技趋势股，看白酒，看消费电子，看核心资产品种，毫无疑问就是牛市的走势。这种状态有一点像2013年的创业板——独立于主板的大牛市早已经启动。但当时固执的持有主板标的的投资者，自然就会觉得——这不是牛市。





所以从个股的结果上看毫无疑问，牛市已经启动，如果你感受不到他的气息，那首先真的应该审视一下自己的持股和选股思路是否存在问题





而在重个股层面，我们在月初就在反复给大家强调——十月份需要关注的最核心问题，就是业绩兑现。





从五月份到现在看，市场驱动的两条最明显的主线——也是我们反复给学员强调的，就是科技+消费。而这两条主线的驱动，全部是核心资产溢价引导的。而核心资产溢价的本质，实际上是业绩。说白了，机构资金占比不断提高背景下，业绩、基本面这些内容的重要性在越来越大的提高。





而业绩炒作通常就是三板斧——预期炒作，震荡等待验证，验证成功一步登天（验证失败堕入轮回）





这也是上周开始，大量科技股走出顶部形态的最重要的原因。我们认为整个三季报的周期，会真正成为盘面上大量前期强势股去伪存真的窗口。





所以总的来说，我们认为调整不可怕，3050点的重要压力区间下，叠加已经五连阳的走势，加上上周的反弹并没有足够的量能支持，短线出现震荡回落是合理的。我们给大家讲过，这个位置想要强势收复3050，需要两个条件，3000亿放量和明星题材崛起。到目前看完成的都不好，所以调整不意外。





但调整无法改变市场结构性牛市的特征。只不过强势品种开始在业绩兑现与否的抉择中形成强势分化。而我们接下来要做的，就是在进一步的大浪淘沙中，抱紧真成长的大腿，迎接行情的第二波启动。





最后，外交部发布利好，确认中美已经达成了实质性的第一阶段协议。这对于明天的盘面，会是一个提振。







