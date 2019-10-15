市场延续昨天午后的态势走出调整震荡，成交量大幅萎缩。很多朋友看到早盘到现在的走势会比较悲观啊





我觉得还是要强调一下。到目前为止的调整，都是良性的。毕竟指数已经五连阳上涨，走这么一个缩量的回调是合理的。技术上构成对交易心理上的压力，主要是源于昨天高开之后，显得阳线小了一些。但其实涨幅上看仍然可观





早盘市场资金再次回流到消费题材，茅台上涨2%创新高，地方酒龙头山汾大幅拉升7%。这一波白酒真的是相当强势，我们也很好的为学员把握了进场机会。但与之相比，其他的品种走势可能并不太理想。昨天领跑的科技题材也在周二走出集体回调。更有大量的品种始终处于底部的弱势震荡中。





这其实也是近期让很多投资者困扰的地方。很多朋友经过了这两拨拉升，有点赚指数不赚钱，说这个牛市看不懂。





其实原因仔细分析起来很简单——过去我们讲经济是上行周期，产业虽然周期不同但是方向一致。但眼下这一波牛市正恰巧是在转型周期中，是“经济下行压力加大”的时间窗口。





因此有一些乘着政策东风的产业、企业可能面临的就是史无前例的机会。但一些赶上产业衰退的，那就是史无前例的压力。





像昨天晚间一批公布三季报业绩的车企——长安汽车预计前三季度净亏损24亿-28亿元，去年同期盈利11.6亿元；一汽轿车预计前三季度亏损2.36亿-2.96亿元，去年同期盈利1.35亿元；一汽夏利预计前三季度净亏损6.7亿-7.3亿元，去年同期亏损10亿元！





堪称三季度最惨，而且是9月份汽车销量227万辆，同比下降5.2%，还在继续萎缩。尤其从整个行业的三季报来看，亏损并不是个别公司的问题，京威股份，英博尔，众泰汽车，亚太股份，蓝黛传动，西仪股份都是首次亏损。这足以说明，不仅仅是公司经营的问题，而是行业衰退造成的困境。





所以，这一波行情注定不会是鸡犬升天。





有朋友喜欢讲美股。但美股三大指数从来都不是针对所有上市公司的指数。而美股的问题我们给大家讲过，就是20%的公司涨不停，80%的公司停着不涨，另外其中还有500家公司每年要退市。而之所以三大美股指数看着是十年长牛，因为他们的成分股，全部都是那20%上涨的。





这种强分化才是成熟市场的发展路径。劣汰才能优胜，A股未来也一定会是如此。





所以既然本轮牛市是外资为主要增量，既然A股在不断的对外开放中也在寻求国际接轨。那么未来的路上，一定就是龙头溢价，鸡犬下锅。能不能去伪存真，找到核心品种，就是本轮牛市能否盈利的关键。这也是我们在给大家做的事情。所以一直说看不懂牛市，觉得没有牛市的朋友，我觉得还是要先审视一下自己，很可能是你自己的选股，一直存在着巨大的问题。



