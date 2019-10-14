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“3050综合征”吓坏午后市场

(2019-10-14 17:03:30)
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“3050综合征”吓坏午后市场
一个好故事讲究凤头猪肚豹尾。而周一的A股市场则是标准的虎头蛇尾。

早盘一顿操作猛如虎，午后看成交量不仅是几乎回落至上周五的同时段水平，指数更是一度几乎跌穿3000点。

这个比较尴尬。

中午我们在午评中，给大家做了第一时间的分析。当时指出了市场的两大不足——涨停家数严重不足（早盘风风火火的状态下，仅有55家涨停）；以及成交量并没有达成我们希望的标准。

技术上面讲，市场早盘的拉升其实解决了很多此前遗留下的技术面压力，比如15~30分钟级别已经走出来的底背离形态，被很好地修复。

但同时，技术上留下的更大的悬念，私以为也是引发今天午后市场转弱的症结——“3050综合征”爆发。

其实大家从中期来看，3050几乎是最近四年以来最重要的技术点位，这一点位贯穿了包括2014年上涨中继和2015年9月阶段性底部在内四年中几乎所有最重要的多空争夺战。可以说是四年来的历次行情趋势中，最重要的多空必争之地。

而随着早盘市场在周末利好的刺激下快速启动之后，指数再一次被快速抬升至逼近3050区间。这极大的引发了市场的担忧情绪。

从盘面看，除了抬升指数却明显缺乏持续性的金融权重之外，市场找不到一个能够持续激发做多热情的强势题材。而成交量方面，在放量背景下，沪指也仅仅2200亿水平，仅仅和9月底的日成交额相当。

以当前的姿态上行完成3050点确实存在较大的困难。

因此，我们认为大家接下来要注意两方面：一方面，市场再一次逼近了历史上最重要的多空争夺关口，一旦指数真的放量强势站稳3050区间，则意味着上升空间被真正打开。

另一方面，能否完成这一动作，市场必须满足两大条件。第一，成交量能否回归至少3000亿以上。第二，能否出现明星性质的强势题材引爆人气。

“3050综合征”吓坏午后市场

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