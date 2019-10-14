毫无疑问，周末利好过于强烈了。从某谱最终说出的第一阶段落地，几乎就是蜜糖。当然，这仅仅是第一阶段。当然，第一阶段涉及到的核心利益是最少的，也是最容易达成相互妥协的。当然，某谱本身说的话也充满了薛定谔的演讲的感觉。





但无论如何，考虑到上周还一度极限施压的双方终于达成了阶段性一致，这对于资本市场而言，都应该被理解为超预期利好。





实际上我们上周就在和大家明确的讲：导致市场低迷的唯一原因，是谈判距离长假太近，导致很多节前离场的资金，节后选择先观望





但A50、港股、人民币汇率的走势表明外资整体对于市场的情绪，比A股反映出来的要乐观。所以只要谈判没问题，资金一定会加速回流





本周随着消息落地，市场展开强势反弹。





受到周末外围利好刺激，指数明显形成反弹拉升。成交量出现自9月27日以来的首次显著放大。显而易见，在节前选择离场，而节后受到消息面压制，始终保持观望的资金，终于开始加速回流市场。





技术面看，到目前为止反弹非常顺畅，15~30分钟级别在上周形成的背离形态已经得到修复。如果量能继续放大，指数有望延续上攻动作。





但注意一点，随着接下来市场反弹的展开。指数很可能再次受到3049点压制。而这点位，从长期来看，贯穿了2015年9月阶段性底部以来几乎每一个关键性的时间窗口。成为历次行情趋势中，多空的必争之地。





而早盘热点来看，券商+银行的启动成为引导反弹的中坚力量。但权重启动明显对题材构成较强的分流，早盘指数拉升一度逼近50个点，但涨停股数量也只有55家，相比于此前并没有太明显的提升





因此，我们认为大家接下来要格外注意，第一是随着三季报展开，大量上市公司的含金量，要见真章了，这对于过去很多讲故事起来的品种，是一个大的分化点。第二是指数再一次逼近3049点，如果周内再涨一涨就必然面对压力。但是以目前的成交想要强势站上难度比较大。





如果指数能够强势站上3049，则意味着反弹空间将被彻底打开。而能否完成这一动作，我们认为大家关注两方面。第一，成交量能否回归3500亿以上。第二，能否出现明星性质的强势题材引爆人气。



