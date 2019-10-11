沪指节后第一周涨幅接近2.5%，从周K线的角度来说，算是可以了。





节前反复提示大家节后机会。包括本周电话会议给学员聚焦的10月品种，这一周已经斩获收益，对于眼下的市场来说，节奏把控算是很成功。学员一定要跟上节奏，就像我们在近期以及电话会议上反复讲的，市场的热点会有很大的变化





周五收盘后一则消息让市场情绪很大。就是IPO。其实IPO在这个位置不论是否提速，对于A股的行情并没有实质性影响。节前最后一个交易日，三家IPO，市场当时情绪非常大，然鹅节后一周指数反弹2.5%。





所以说，现阶段的A股而言，大方向其实反而是最确定的不需要担忧。而在市场处于大方向确定的窗口中时——IPO从来没有成为过影响行情方向的因素。





眼下真正压制市场的仍然是谈判。





其实中期来看，资金对于A股并不悲观，这一点从A50近期的大活跃可以看出，隔夜A50指数走出跳涨，这算是节后连涨四天，另外人民币汇率+恒生指数都处于强势姿态，其实很能代表国际资金的态度。





昨天午间外媒传出的消息，直接导致午后盘面趋于活跃。也进一步印证观点。所以今天其实对于操作来说很重要，谈判行程上看，今天鹤总要会见某普，又是本轮谈判的最后一天，又是周末。因此本轮谈成什么样，大概率这个周末就要落地。





一旦没有大的黑天鹅出来，那么接下来市场大概率要迎来资金回流。





眼下最核心的问题其实是——如果市场真的能够在消息落地之后迎来活跃，成交上面的复苏是否能够达到支撑行情的需求——至少就本周而言，成交确实是远远不够的。





同时，消费的逻辑我们在电话会议中给学员做了深层剖析。科技方面高位趋势股明显在构建头部，消费电子热门股其实也已经进入高位。因此接下来的问题是——放量且这批量会放在什么方向。





这才是大家在接下来的行情汇总，最需要关注的问题。就眼下来说，三季报炒作成为市场一股清流。但三季报炒作不成体系，可以作为题材中择优的标准，却无法成为题材炒作的支撑。因此我们认为目前市场最迫切的，其实仍然是量能和强势品种的示范效应。