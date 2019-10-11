加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：126,305,004
  • 关注人气：204,371
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

IPO并非市场心头之患

(2019-10-11 18:36:47)
转载
沪指节后第一周涨幅接近2.5%，从周K线的角度来说，算是可以了。

节前反复提示大家节后机会。包括本周电话会议给学员聚焦的10月品种，这一周已经斩获收益，对于眼下的市场来说，节奏把控算是很成功。学员一定要跟上节奏，就像我们在近期以及电话会议上反复讲的，市场的热点会有很大的变化

周五收盘后一则消息让市场情绪很大。就是IPO。其实IPO在这个位置不论是否提速，对于A股的行情并没有实质性影响。节前最后一个交易日，三家IPO，市场当时情绪非常大，然鹅节后一周指数反弹2.5%。

所以说，现阶段的A股而言，大方向其实反而是最确定的不需要担忧。而在市场处于大方向确定的窗口中时——IPO从来没有成为过影响行情方向的因素。

眼下真正压制市场的仍然是谈判。

其实中期来看，资金对于A股并不悲观，这一点从A50近期的大活跃可以看出，隔夜A50指数走出跳涨，这算是节后连涨四天，另外人民币汇率+恒生指数都处于强势姿态，其实很能代表国际资金的态度。

昨天午间外媒传出的消息，直接导致午后盘面趋于活跃。也进一步印证观点。所以今天其实对于操作来说很重要，谈判行程上看，今天鹤总要会见某普，又是本轮谈判的最后一天，又是周末。因此本轮谈成什么样，大概率这个周末就要落地。

一旦没有大的黑天鹅出来，那么接下来市场大概率要迎来资金回流。

眼下最核心的问题其实是——如果市场真的能够在消息落地之后迎来活跃，成交上面的复苏是否能够达到支撑行情的需求——至少就本周而言，成交确实是远远不够的。

同时，消费的逻辑我们在电话会议中给学员做了深层剖析。科技方面高位趋势股明显在构建头部，消费电子热门股其实也已经进入高位。因此接下来的问题是——放量且这批量会放在什么方向。

这才是大家在接下来的行情汇总，最需要关注的问题。就眼下来说，三季报炒作成为市场一股清流。但三季报炒作不成体系，可以作为题材中择优的标准，却无法成为题材炒作的支撑。因此我们认为目前市场最迫切的，其实仍然是量能和强势品种的示范效应。

IPO并非市场心头之患

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有