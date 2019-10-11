【飞刀论市】





隔夜消息面非常安静。虽然某谱在释放缓和信号，但外交部回应明显淡定——我们都习惯了，真有诚意就别扣扣索索的。不过眼下中美谈判确实是压制目前A股反弹的最核心因素。其实中期来看，资金对于A股并不悲观，这一点从A50近期的大活跃可以看出，隔夜A50指数走出跳涨，这算是节后连涨四天，另外人民币汇率+恒生指数都处于强势姿态，其实很能代表国际资金的态度。





昨天午间外媒传出的消息，直接导致午后盘面趋于活跃。也进一步印证观点。所以今天其实对于操作来说很重要，谈判行程上看，今天鹤总要会见某普，又是本轮谈判的最后一天，又是周末。因此本轮谈成什么样，大概率这个周末就要落地。





前鹤总四次会面某普之后，A股都走出反弹。加上近期风吹草动之下已经显露出的强势。





只要别出大幺蛾子，我们认为一旦消息落地，那么观望资金加速回流是大概率事件。





这也就意味着，周五这个尚不明朗的最后一天，反而很可能是近期最后一个补仓的黄金交易日。





这一点希望大家心里有数。









【热点聚焦】





早盘再次消费启动，科技回落。近期从盘面来看，不管是农业等避险品种，银行等护盘权重还是消费科技的主线，都仍然保持高速轮动，这是弱势震荡中的必然，你方唱罢我登场的轮动中，有一条主线逐渐清晰。就是三季报业绩。





从本周来看，周一晚间公告预增的5家，周二开盘全部大涨。而周三盘面位数不多的涨停股中，三季报预增品种贡献14只涨停；而同日发布三季报预告的公司中，22只交易，其中5家涨停，18只收涨。可见，业绩炒作已经成为本轮反弹中资金关注的重心。





尤其对于当前的时间点，经过了第一波市场炒作之后，实际上优质品种已经几乎都不再处于低位，因此投资者在当前位置的操作只有两个问题——哪些高位调整的品种是假摔？以及哪些高位强势的品种还有新高？





而面对这个角度的择股过程中，我们认为大家还是要特别关注10月份这个三季报公布的时间窗口下，业绩能否兑现或超预期，这一条最重要的逻辑。





【收盘总结】





总的来说，还是珍惜当下的窗口，我们对于10月份的市场机会并不悲观。继续看牛市新常态。





临近午盘，券商全面启动，带动指数一波拉升。这个位置券商的启动颇有味道。消息面两件事儿很可能是导火索。一个是在炒作昨天易主席调研深圳的消息，注册制向科创板扩容的预期直接利好券商。另一个是要关注谈判是否有新的进展





这两件事儿，不论是哪一个落地对于A股来说都是利好。





满怀期待，继续等待靴子落地。学员按照近期我们的策略，做好核心股票的操作！十月战绩可期。





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