【飞刀论市】





观点维持不变：A50是旁观者清，而沪指的走势则更像是当局者迷。局是什么，大家都心知肚明。





所以说，今天的反弹是不是说市场就彻底清醒了呢？我说也是也不是。是的问题不用讲，沪指午后震荡上行，尤其创业板出现了放量的强势拉升。我们在午评中解读了，创业板这个位置的走势其实是宣告了炽阳浪第一子浪中的4浪调整结束，开始进入炽阳一5的拉升中。看不懂的移步我的午评，就不再赘述了。

但为什么说“是又不是”呢，因为周四市场的反弹并非是市场清醒了，而是消息面有了动作——午间，彭博发的独家重磅，"中方同意增加货币协议要求，美方下周暫停增加关税"……不知真假！但离岸人民币确实一度大幅升值。这个消息也成为了全市场情绪在午后加速反转的强心针。





说句题外话，所谓的货币协议如果真的达成了，会有什么影响吗？个人认为无外乎两部分，第一是人民币汇率不要贬值，因为贬值可以对冲关税，促进中国出口，这是某普不愿意看到的，大概率也是争夺的焦点，第二是中国继续购买美国国债，最近美国国债被各个国家减持，美联储被迫接盘了几千亿美元美债，亚历山大。这两条上其实第一条对于美国的利益更加直接，也能够切实的让关税成为一种有效的“威慑”手段。但如果真的是第一点，那就太搞笑了。因为此前美国抨击最严重的，就是所谓的汇率操控国。





不过以上只能是猜测，且看吧。





因此，市场虽然在反弹，但反弹本质上并没有脱离外部事件的影响。由此可见，全面的市场复苏，也同样要等待最全面的谈判成果展示之后，才会真的到来。不过今天市场的走势，其实应该给大家很大的信心——这充分说明了，只要消息面没有黑天鹅，那么接下来资金回流一定会托起整个10月份的行情走势。





【热点聚焦】





周四的热点应该说我们非常开心。昨天在学员电话会议上我们重点强调了10月份的策略重心，和我们持续关注的板块品种。主线其实在此前讲过，消费+科技。这里面消费我们重点讲的三只标的，涨停一只，另外两只均涨超5%。科技领域中午已经说了，我们讲的是消费电子，四只核心标的中，一只涨停，一只7%，两只5%。





想想7月份讲完PCB三杰，蹭蹭飙涨，上个月讲完白酒，一波白酒小高潮。这个月又是这个节奏。应该说这一波行情我们给学员把握的还是很好。行情还在进行中。我们和大家说过，牛市来之不易，一定会非常珍惜。





我们说到做到！





【盘后总结】





总的来说，市场走势比预期要更强。明天是谈判最后一天，估计周末要出消息，按照目前的节奏，虽然今天在上涨，但明显沪指的量能不够，说明资金还是谨慎。这样一来大概率要等待有明确消息才会进场。因此眼下的操作，仍然是不宜追高。有回调的话，去布局强势品种。





但是我们认为，大家还是之前的思路，淡化外部事件，A股的最核心利好，是国内改革的推进。





换句话说，想要再资金犹豫不决的档口寻找机会，明天将是最后的窗口。





分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......