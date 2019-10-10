【飞刀论市】





早盘市场基本上维持横盘震荡，和昨天的技术判断差不多。眼下看，小级别的技术支撑明显，但大级别比如60和日线级别上，多头资金的进攻意愿仍然不足。因此，市场继续横盘。





成交量上看，沪指早盘轻微放大，但说实话，和近期成交没有太多的分别，同样进一步印证上述观点。





总的来说，我们认为市场仍然是在等待消息面落地。





与主板相比之下，创业板早盘走得算是非常强势，量能明显放大，指数在昨天将将回踩前期高点支撑之后，走出强势反弹。创业板目前其实在运行一个相对标准的波浪形态。尤其以本轮回调来说是非常符合波动战法的框定。





从波浪上看，创业板毫无疑问红阳浪和第一调整浪已经结束，目前已经在进行炽阳浪上攻。





而从整个炽阳浪上来看，我们认为目前正处于炽阳浪一浪的运作中。如果以6月6日至7月30日高点作为炽阳一1，31日至8月6日为炽阳一2，6日刀9月9日为炽阳一3，那么9月9日至10月9日这一个月的调整刚好构成炽阳一4。

注意！！注意！！我这里分析的是炽阳浪第一子浪的五浪结构，而非炽阳浪





而这样的划分之下，其实刚好符合波动战法中三浪不为最短浪以及四浪不破一浪顶的要求。可以说是非常标准的波动浪形态。





那么如果按照这个划分，接下来我们认为创业板指数应该要开始运行炽阳浪第一子浪的第5小浪。也就是炽阳浪第一子浪的最后一个上升浪，在后面是炽阳浪二浪调整，三浪上攻...等等。





【热点聚焦】





创业板的上涨，与消费电子的爆发有直接关系。应该说学员算是比较好的踏准本轮节奏，昨晚的电话会议中，我们重点强调了消费电子的板块机会。而会上解读的300***今天早盘强势涨停，另一只消费电子股冲高4%。





消费电子这一波上涨，我们认为后面还有机会，毕竟5G手机的出货高峰远没有到来，但短期大家要注意到，个股已经累积了相当的涨幅，这个位置的冲高，没有第一时间上车的朋友，追高要非常非常谨慎了。





【盘后终结】





总的来说，市场延续此前的状态，继续等待消息面靴子落地。





本轮谈判是10~11两天，最迟周末也会有消息传过来。所以还是稍安勿躁。





操作的话，强势题材是消费电子，但注意近期市场属于打一枪就跑的惯犯，昨天领跑的品种，今天领跌，所以追高要谨慎。而趋势性的题材我们近期反复给学员强调过。逢回调做好补仓，趋势没有结束。大家要有耐心。





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