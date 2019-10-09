【飞刀论市】





目前A股市场存在两种完全不一样的情绪





一种情绪叫——中期继续看多，所有的外部事件都是纸老虎。这种情绪的典型代表其一是A50指数先于沪指两个交易日企稳反弹，已经形成明显的强势信号。其二是直接遭遇灯塔国黑手的美亚柏科、科大讯飞，都在今天强势收红，说明外部因素影响已经被完全淡化。





另一种情绪叫——反正撤都撤了，不如再多等一天。本轮中美谈判在10~11日举行。从盘面看，这几天黄金、稀土、自主可控的走强还是和这则消息有很大的关系。从A50的走势来看，资金仍然看重中国市场的机会。尤其是在美股连续大跌的背景下，A50的强势很有代表行。但对于国内而言一方面是之前的黑天鹅吓怕了，另一方面很巧，谈判叠加了国庆长假前的资金离场，这形成了一个相对真空的窗口——反正我节前观望的资金已经走了，谈判就在这一两天，不需要急于回来。





这大体上是目前主力的心态。所以两种矛盾的情绪达成了统一，最终反馈在统一市场的不同指数上，反而形成了不尽相同的走势。所以我们认为大家这个位置面对的其实更像是一个在消息面影响下情绪失真的市场。较真的意义不大。





反过头来这种情绪下其实有两点机会大家要注意：





一个是为了争取主动而进行指数维稳的可能，这一点在今天银行股的异动中已经非常明白的体现出来。尤其叠加着资金面的状态，主力非常聪明的选择了小市值银行，这一操作的优势我们在午评中做了详细的解读，不再赘述。





另一方面，是大家要注意这个位置可能会存在假摔。因此操作上要注意接下来的市场机会了。









【热点聚焦】





热点方面、自主可控、黄金、地产、银行、物流等等轮番启动，感觉热点有点散乱。但我们发现谈判概念外，还有一条主线是贯穿节后行情的——三季报业绩兑现预期。





周一晚间共有8家上市公司发布三季报业绩预告，其中预增的5家，周二开盘全部大涨。而今天三季报预增继续是最强主线，所有的三季报预增股中，今天共有14只涨停；其中，昨晚发布三季报预告的公司中，今天22只交易，有5家涨停，18只收涨。





可以看到三季报预增成为近期市场资金选择拉升的第一参考点。这符合我们在周二给大家的策略——10月份行情最重要的逻辑，是在第一波噱头炒作进入尾声之后，择优其中能够兑现业绩的绩优品种，成为接下来的龙头。





这也是我们近期研究的关键。









【收盘总结】





总的来说，短期还是静待消息面靴子落地。但中期我们对行情不悲观。资金已经在寻找并且接纳新的热点。但对于投资者选股来说，考验才刚刚开始。行业逻辑的变化，政策的导向，增长的真伪，超预期的可能，机构偏好的微妙转变。这些将是左右近期市场盘面走向的一系列潜台词。也将是我们为学员继续锁定的重点方向。



