【飞刀论市】





隔夜最大的消息其实还是中美。商务部这一次对灯塔国做了强硬的表态。原因在于对方所谓的实体清单中，有一部分措辞越线了。这是对的，利益问题都可以谈，主权问题寸土不让。这一次火箭队莫雷的言论也是如此。给央视和腾讯点赞。





但话说回来，中美谈判犹如期末考试，考成什么样（对于二级市场而言）其实不重要，但是每每临近考试，总是让人心情煎熬。





美国对8家企业上了实体清单，从昨天盘面看，sz002415(海康威视)、sz002236(大华股份)停牌，并且都表示强烈抗议、强烈反对，底气十足，这就是有中国芯撑腰，有国家利益撑腰了。





sz002230(科大讯飞)、sz300188(美亚柏科)连牌都没停，在科技股的回调大潮中，跌幅也并不多。今天早盘基本上还都红盘报收，美亚柏科一度上涨5%。可以看到，美国的极限施压以及毛衣问题对于二级市场的影响其实是已经被淡化了





但时间点上，谈判叠加了节前资金离场，这形成饿了一个相对真空的窗口——反正我节前观望的资金已经走了，谈判就在这一两天，不需要急于回来。这大体上是目前主力的心态。因此虽然事儿的影响已经不大，但成为了主力资金延续假期姿态的一个重要原因。





这个推论的基础上，大家可以看早盘A50指数，已经翻红目前上涨接近0.5%，应该看到这两天明显中国市场的看多情绪要强于美股，反观美股，商务部表态叠加鲍威尔的经济压力讲话，再一次满盘皆绿。这已经表明了两个市场截然不同的人气状态。那么为什么A股本身迟迟不动？我们认为原因就在于资金面的情绪问题。但这种情绪会持久吗？我认为也不会。





一方面，补涨的需求会随着A50反弹的展开逐步成为主导因素，另一方面，接下来中美谈判即将展开。这个位置A股能否硬一下其实对谈判主动权有很直接的影响。又到了考验政治觉悟的时候了。





两相比较之下，我们认为短期市场即便保持震荡，也不需要过度的担心。





【热点聚焦】





早盘市场形成了两个明显的反弹发力点。一个是科技。谈判再度点燃了自主可控的情绪，但注意一点科技股内部分化非常严重，仍然是5%的标的贡献了90%的涨幅。明显的游资炒作。





另一个是银行，但银行方面主力的选股很有意思——小银行护盘。既不是大银行，也没选择传统的50权重。直接找了最便宜位置最低的小银行，一波急拉冲高。这种方法我们看有几个好处。一个是省钱；一个是跟风盘少，因为本身就冷门；一个是也能带动指数，毕竟是银行；最重要的是，眼下市场资金面还是差点意思，拉小银行免去了大权重那种流动性压力下的副作用。





但总的来说，这两个发力点在目前看还是有点鸡贼的。因此更多的还是维稳指数服务于宏观事件。这就是今年A股聪明的地方。





【总的来说】





市场没有太多的惊喜，也没有太多的悲观。还是处于耐心等待靴子落地的状态中。但外围资金暴露的情绪却明显乐观并且看多A股。因此我们认为这个位置大家没必要过度的担忧。





早间科技+近端次新的反弹中，有一个明显的特征——即三季报预增成为了反弹发力的第一个重要逻辑。这符合我们昨天给大家的策略——整个十月份，市场的重点会落在三季报的业绩兑现上。因此，大家选股一定要重点选择，在前期热点中，业绩明显改善的品种。这些才是金秋行情的机会所在。