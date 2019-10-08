【飞刀论市】





节后首日堪称是虎头蛇尾的典范。开盘一顿操作猛如虎，收盘定睛一看原地杵。





盘面看似是萎靡不振，但其实包含的信息量很大。我们一个一个来说，。





技术上讲：沪指在上周五形成的空方炮压力下腾挪仍然举步维艰。但不论是以历史上过去十年节后90%上涨的概率来说，还是从资金回流的需求来看，指数目前向下的空间都不会太大。从小级别K线上看，15分钟、30分钟都出现了比较明显的底背离信号。但向上传导需要时间，60分钟MACD来看，空方力量已经衰竭，但多头接力并不主动，这个位置不管是出现拒绝金叉还是金叉，恐怕都免不了继续震荡。





因此总的来说，下行空间受到小级别背离压缩，但市场明显的谨慎情绪同样反映在技术指标上，我们认为短线看维持震荡的概率较高。





题材上来看：指数在今天堪称一片惨淡。我们在节前一周反复提示科技股要做好高位兑现，当时的反抽很多朋友不理解，今天再看，科技股基本上成为最惨品种，上周没有做逃顶反而抄进去的基本上要高位站岗了，尤其是从高位趋势股来看，深南电路（PCB），卓胜微（5G射频），兆易创新（芯片），这些都是高位断头铡的走势，趋势已经被破坏，目前这个状态对于一些科技股来说都不能讲是强分化开始——而是短期头部已经出现了。





应该说这个逃顶还是比较成功。





热点上看：科技股的重挫其实不改我们对于题材方面十月份机会的看好。大家其实要注意到十月市场最大的特征有两个：其一是前期的噱头炒作基本上算是强弩之末；其二是三季报即将登场。因此接下来的时间更多的应该是业绩上验明正身的时间。因此今天从热点上看，白酒、医药的继续上涨并不太奇怪。科技、消费两条主线我们讲过一定是此消彼长，消费这一波白酒我们吃的非常好，明晚召开本月的电话会议，我们会给学员讲一下接下来有可能出现阶段高位的第一个我们预判的时间点。大家要安排好时间，我们不见不散。至于医药，之前花了大篇幅讲过三期拐点，不再赘述。





因此，这个位置其实并非是行情变化，而是主线思路出现转变，接下来考验的就是大家对于基本面业绩的判断能力了。尤其对于这个位置，有指标低不再存在低价，因此只有两种情况，你能不能判断出哪类品种新高之后还有新高，敢不敢追？以及你能不能判断哪类品种走的是假摔，敢不敢抄！





最后，事件上看：必须承认市场情绪仍然受到压制。我们认为资金还是在观望接下来的谈判。中美问题现在有点像期末考试了，考砸了考好了都不影响假期的玩耍，但是考试前心里都膈应。这个因素，反映到盘面上是农业和稀土今天的异动。但这都是阶段性的，并非持续性机会。





总的来说，我们不认为行情在转差。这轮行情我们从最开始就告诉大家，不存在鸡犬升天的走势，有人说这不是牛市。那我要告诉您——那是因为您过去经历的所谓牛市都太幸运。你不了解美股的所谓十年长牛，就是20%的股票飞天，80%的股票趴在地上，每年还有500家公司退市蒸发。分化才是长牛的基础。这也是未来A股要走的路。我们给学员提示的PCB三杰，华为概念的韦尔股份，涨幅基本上都实现翻倍。这一波白酒的行情，精准的踩在发力点之前。这就是牛市的收益。





所以投资的重点是明确你想要什么。你想要指数上的赏心悦目，还是要账户上稳稳地幸福？



