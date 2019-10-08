【飞刀论市】





套用冯巩老师一句话——我想死你们啦。

不管假期过得怎么样，该收心的要收心咯~假期结束了。飞刀这个假期比较愉快，毕竟节前我们整体的战绩非常不错，整个一波科技一波白酒吃到撑。所以宽心放假。





假期期间很多朋友看美股和欧洲下跌比较多，我看到有不少朋友在永源财经上面留言给我们。我也都给大家回复了，不要担心，外围下跌，主要还是外部原因。美国那边又弹劾又有经济下行的压力。英国那边十月底要脱欧。





但这些问题，一句话——关我们屁事？！





从港股来看，基本上是横盘，其中还有两天上涨，从A50的动向来看，A股这边真的是相当稳定，早盘A50拉升了接近2.5%，可见目前资金对于中国大陆市场那是非常的有信心。





国庆期间看到一个段子，说什么时候你认为祖国真的强大了，回答深得我心——最近炒美股那帮家伙都先看A股涨跌了。确实是这么个道理。任你雨打风吹，经济数据是硬道理！





假期期间，各项消费数据直接爆炸，白酒消费同比去年暴涨12倍。旅游消费6500亿，增速超8%。超过500万人预订华为新品，苹果直接让富士康加赠10%的订单。电影业国庆档三部大片40亿票房也是爆炸。





这非常可以。这一波消息面的变化和国内的强势数据，应该说是结果国内市场的定心丸，我们认为十月行情基本上是问题不大的。但有一些变化大家要注意——十月份开始，随着第一波概念炒作进入尾声，以及三季报临近，市场接下来会更加侧重于业绩兑现。这是我们认为这个秋季行情的最重要的逻辑。





【热点狙击】





早盘其实能够看到市场基本上还是围绕数据做炒作。消费+消费电子走出一波强势拉升。我们反复强调的白酒领跑盘面，这一波学员应该说吃的真的很开心。





但明显早盘就开始出现强分化，消费电子从领跑进入二梯队，旅游股出现明显冲高回落。接下来在业绩兑现的逻辑窗口下，这种分化会更加明显。从中更多的资金也会集中在存在超预期的品种中，形成金秋行情的绝对龙头。





这里面对于很多投资者其实是一个考验，我们在中秋节前后反复讲，当时是难得的牛股回头，如果错过了那个位置上车的投资者，这个金秋行情的考验就会比较大了，这个位置真正的强势股几乎没有底部机会了。回调的品种究竟是见顶还是金坑，你是否能够辨别出来成功参与，而新高之后的品种你是否能够确认空间敢于追高？





这是接下来考验大家的问题。





【收盘总结】





总的来说，行情，尤其是题材行情继续再兑现我们的调研成功。很开心、





当然，这个时间点非常关键，明天晚上我们会召开本月的电话会议，学员注意安排好时间，我们不见不散。







