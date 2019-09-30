首先恭贺祖国母亲70华诞。





其次祝所有的朋友节日快乐。辛苦十个月，7天小长假，大家好好休息。生活还有诗和远方。咱们节后不见不散。





然后感叹一下市场，真的是铁石心肠啊，该跌就跌绝不含糊，厉害厉害，太社会了。所以市场再次教育我们什么一致性预期过高了，肯定反着来。套用一句“明人明言”，就是——我（市场）不要你觉得，我要我觉得。





当然，其实早和大家说过，长假前的最后几天交易时间，其实真正的参考价值并不多。不管是从趋势形态还是从月线上看，这个月至少红盘报收是没问题的。八月初见底的这一波拉升，到今天为止仍然是盆满钵满。核心权重、核心科技股、核心消费白马都有不俗的上涨。这是一份很好的成绩单。





尤其是即保住了行情趋势、稳固了金融市场、在外部压力下守住了防风险底线、给谈判争取了相当多的主动权、化解了二次升温的股权质押问题，又守住了“市场化”的底线。挺好的。确实是足以作为70华诞的贺礼。因此对于目前的这个调整，还是要平常心。节前观望资金大部分离场，这种背景下让市场保持市场本身的姿态，这才算是市场化的一种进步吧。多说无益，眼下最重要的其实是享受假期





不过还是有两件事儿感叹一下。





一个是，科技股回落，很多上周五走出反包的品种，今天又被反反包了。。。。是否是受到外围利空导致的回落呢？有，但不全是。我们之前给大家讲过，这个位置，其实节前最后两天不管拉谁，都没什么实质性意义。尤其像这种超预期的看似是爆款的品种。但其中大家想想几个细节——题材而非权重、前期妖股、趋势股龙头、临近长假前两天、长阳反包。基本上还是能够看出游资打短线的味道。这也是我们在上周五提示大家的。所以今天科技股回落非常正常。





其实节前这些此消彼长的意义都不大。最重要的，其实是给大家提示的，要借由市场的震荡调整，做好补仓机会，等待节后的行情来临。这才是眼下应该考虑的问题。





另一件事儿，是今天上海电影跌停。原因是献礼电影攀登者口碑扑街。说实话，真的是好题材，也真的是一批好演员，但是真的不太意外，，，尤其是当初看到导演名字的时候，就嗅到了扑街的味道。





传媒行业的眼下多少有点做创投押宝的感觉了。这两年明显能够看到，影视业鸡犬升天的虚火在过去。而真正的优质资源在向更加强大的作品上集中。这是好事儿。同样的题材不一定成功（流浪地球、上海堡垒），同样的演员不一定就成功（吴京同样是攀登者主演），同样的“大大大导演”都不一定成功。少了所谓的票房保证，却有了更多的票房神话。这其实是在刺激着资本在影视行业的下沉。这会成为刺激电影工业化的一个非常重要的阶段。





当然，这事儿短期非要和资本市场联系上，也是没啥联系。正好临近长假，有感而发。





这是很好的一年。





电影工业上我们迎来了流浪地球，迎来了哪吒，挖坑埋了上海堡垒。

科技领域我们迎来了5G，一个崭新的技术时代正在扑面而来。

重大工程方面我们预计也在今年，将实现嫦娥五号发射，全面实现月球探测工程“三步走”战略目标

军事工业方面，我们已经迎来了海军建军70周年，11月11日空军70周年也将接踵而至。

...等等...





而明天，我们将迎来祖国70周年华诞。



