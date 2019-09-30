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盘面四大潜台词，你看懂几个

(2019-09-30 12:13:04)
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早盘科技股回落，市场也呈现一幅死猪的状态。我们从几点来说。

第一，消息面，白宫的一出闹剧，又吓到了不少人……开盘低开的幅度很小，开盘后一波急杀，又杀出了不少筹码恐慌性卖出。没什么大不了的，其实现在大家心里应该很清楚：美国人可能会再玩极限施压，想跑的就先跑；但极限施压根本阻碍不了大局，以目前双方的诉求来看，达成协议是大势所趋——当然当你面对的是一个没谱的对手，那么即便达成协议也说明不了什么。所以和过去一段时间一样，外围事件对于A股的影响很淡。

第二，科技股方面，是否是受到外围利空导致的回落呢？有，但不全是。我们之前给大家讲过，这个位置，其实节前最后两天不管拉谁，都没什么实质性意义。尤其像这种超预期的看似是爆款的品种。但其中大家想想几个细节——题材而非权重、前期妖股、趋势股龙头、临近长假前两天、长阳反包。基本上还是能够看出游资打短线的味道。这也是我们在上周五提示大家的。所以今天科技股回落非常正常。

第三，眼下也不需要有悲观情绪，事实上整个九月份到目前为止仍然保持红盘，八月初见底的这一波拉升，到今天为止仍然是盆满钵满。核心权重、核心科技股、核心消费白马都有不俗的上涨。这是一份很好的成绩单。足以作为70华诞的贺礼。因此对于目前的这个调整，还是要平常心。眼下最重要的其实是享受假期

第四，其实国庆行情最重要的不是节前而是节后。只要市场仍然认为环境趋于改善是大势所趋，那么接下来节后的反弹其实才是最值得关注的点。这也是我们本周给学员强调的具体内容。大家还是要注意策略提示。

最后，十月份即将迎来四季度行情。以A股的历史来看，存在着一个非常有意思的现象。往往熊市的年底行情都不值得一看。但一旦进入牛市，那么年终的红包行情却往往会出现巨大的惊喜。因此，这个位置我们提醒大家一句。不要错过即将开启的四季度行情布局

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