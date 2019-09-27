节前最后一个完整的交易周。主力基本上选择了放飞自我。





当然，预判的翘尾没有走出来，这个真的没辙。人家主力资金这么不讲政治，没有觉悟，不懂规矩，咱们也没办法，咱们也不敢说。





不过还是比较高兴。一波科技+一波消费，这个秋天带大家赚的很足。这就够了，投资和过日子一样，天天过得太顺太幸福总会心里发毛觉得这是假的。





这就好比你貌不惊人、才不出众，结果捡便宜娶了个村花，外人还出钱给你买房开了个食品店，小日子莫名其妙就蒸蒸日上。你不得每天心里犯嘀咕？生怕哪天媳妇一推门高兴的说——哎呀，这是二叔回来了？





再往后就是——大郎你得喝药啊的情节了。。。





所以做投资，既要永不满足，也要知足常乐。前者决定了眼界，后者决定了心态。这两件事儿搞定了，基本上投资才能算是有个好的基调。





今天盘面上很多科技股走出反包行情，尤其是前期的趋势股，有朋友幸灾乐祸你是不是说反了。我觉得稍微解释两句。





第一是，咱们不能一边吃饭一边骂厨子。科技股的涨幅之前给大家统计过，PCB三家和华为的韦尔股份，从我们给学员提示到本周高点，最低的涨幅翻倍，最高的190%。即便这个位置出现反复，我们提示的逃顶以及整个趋势仍然是成功的。





第二是，愿意赌一把的朋友尽可以去买，节前市场的资金面原本就是失真的——看空资金提前离场之后，剩余的资金都是活跃资金。但这个位置选择趋势股强股，我们不好判断是否是节前游资在借着资金和消息面的空窗期做超短线博弈。





第三是，这是最乐观的一种情况，就是我们之前提到的回调之后会有核心股金坑。但因为消费电子的新品发布，直接导致这个低点被资金抬高了。新一轮的龙头上涨已经开始。这个需要更多的基本面和技术信号来做判断。也是我们接下来关注的重点。





但总的来说，还是那句话，成功的投资不是每一个机会你都能把握——巴菲特都说过自己做不了科技股。而是最有效的把握你能把握的行情机会。





有舍有得这原本就是人生的道理。你在精研一个领域的时候，一定会因为精力的限制在其他领域形成短板。面面俱到就是面面平庸。所以~科技+消费的两大碗肉，我觉得节前已经足够开心，接下来我们就是要布局节后行情了。





下周还有最后一个交易日，提醒大家一句，尽管只有一天，但是周解禁额并不低！！！注意！





更多的三季度布局机会和盘中热点把握，大家关注我的盘中闪闪发光的直播间！

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