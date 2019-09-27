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期待机构最后的锦上添花

(2019-09-27 11:40:33)
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消息面真的是一派过节的氛围。

昨晚上最重要的消息，莫过于商务部的表态——中企与美国成交相当规模的大豆和猪肉。商务部主要三大表态：1、中美企成交大规模的大豆和猪肉；2、不可靠实体清单不针对任何国家的企业；3、中美正保持密切沟通。

除了不可靠实体清单属于是防人一手的被动技能。其他的信号都更加趋于缓和。好吧，我们再信一次得了，说不定这次十月份的谈判真的能谈出点什么。反正现在市场对毛衣也疲了。真的谈成了那就是重磅利好。

除了宏观层面一派祥和之外，科技股的地雷还在炸，宏图高科近三个交易日连续涨停，公司披露风险提示公告，近期公司股票价格涨幅较大，但基本面未发生好转。宏图高科表示，公司不涉及任何区块链和数字货币业务；公司控股子公司天下支付有限公司尚未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》续展许可，该子公司目前正处于停业整改中。

近期的强势妖股开始纷纷出来辟谣了，先是安利股份、昨天硕贝德，这俩一喊，华为的妖股系基本上死一地。昨天晚上宏图高科出来澄清。宏图目前的状态很特殊，不仅仅是几乎数字货币的独苗，更是目前盘面上最高的三连板品种。今天如果宏图高科死一死，那么强势股基本上人气就降至冰点了。

科技股的这一波杀跌，真的是踩在了我们提示兑现的时间点上，挺好。接下来大家还是要有所关注，泥沙俱下之后，会有核心标的的金坑被砸出来。节前市场其实只要考虑这几个问题——要不要抄底，抄什么底，什么价格抄底？VIP学员还是盯住直播间

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