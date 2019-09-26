【飞刀论市】





说好了喜迎国庆，然后跌出了股灾的感觉。这酸爽~





熊市都少见的百股跌停，然后牛市赶上了。哈利路亚~





看来主力都开始提前放假了。怎么说呢？放就放吧，高位科技股杀跌导致创业板指数几乎跌了3%，太疯狂。不过大家记不记得周一我们给的策略，明确给大家的观点。当时科技股还在疯狂上涨中，很多人在继续看多，我明确的讲——这个位置科技股冲高要做获利了结了。因为接下来科技股会开始调整。





这个观点就在四天前开始说，一天前科技股启动下跌，到今天几乎全军尽墨，希望大家按照我们的策略成功逃顶。





【展望一下】





当然，科技股的下跌还是有一些导火索，比如近期一些蹭热点的安利股份、硕贝德之类纷纷发了澄清公告。这其实也是我们说这个位置科技股回调的一个重要任务。甩掉这些垃圾股之后，真正的核心龙头会重新回归合理价格，而下一阶段的潜力品种则很可能会砸出中期低点。这才是大家应该关注的问题。









【收盘总结】





接下来的时间，其实题材除了抄底之外的参考价值不大了，主动杀跌也好，亦或者权重护盘分流下的被动杀跌，这两个预期对于节前的题材股都不会有太好的走势。





市场唯一值得赌一赌的是——会不会真的有红盘迎国庆的底气和动作。如果真的在节前拉一拉喜迎国庆，那么接下来最有可能发力的仍然是券商为主的金融——其实包括今天，也是金融三剑客发力带动上证50在硬扛着沪指不跌。





所以，如果说节前有任何机会，就在这里——一致性预期的悲观情绪中，这就是机会了。





但还是前文说的问题——投资不光是国庆前这几天波动，我们还是要把眼光放远一点。如果国庆前仅仅是因为观望情绪导致的资金出货，那么在没有利空的背景下，国庆后又会有什么样的行情呢？我们纵观A股过去十年，节后一周上涨概率高达90%.



