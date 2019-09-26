【飞刀论市】





看来主力都开始提前放假了。周四市场，一波集中杀跌，尤其是高位科技股惨得哭爹喊娘，不知道大家记不记得我在本周一明确给大家的观点。当时科技股还在疯狂上涨中，很多人在继续看多，我明确的讲——这个位置科技股冲高要做获利了结了。因为接下来科技股会开始调整。





这个观点就在四天前开始说，一天前科技股启动下跌，到今天几乎全军尽墨，早盘创业板跌幅接近3%。希望大家按照我们的策略成功逃顶。









【展望一下】





其实你说节前跌一跌，就需要恐慌吗？没必要，看看昨晚的新闻，其实大家应该心里有谱一点。





工商银行晚间公告，股东财政部将其持有公司股权10%一次性转给社保基金，占总股本的3.46%；农业银行公告称，财政部将持有10%股权划转给社保基金，占总股本的3.92%。股权划转社保的问题咱们之前很细致的讲过，我不再赘述，简单的给大家讲一讲。





第一，财政部划转，意味着国资在A股的占比会降低，但借由此助力社保的占比大幅度提升来制衡外资，应该是目前高层的一大考量。

第二，毕竟是国资划转，亏是不能亏的，否则国有资产流失的罪过谁也担当不起。

第三，但社保的问题也很现实。这笔股权划转过来的本质，是要补充养老金缺口。光靠分红恐怕并不足够。但如果真的逼着养老金卖股票，那这么大的体量，这得是什么级别的黑天鹅？

所以其实只有一个逻辑能够理顺所有的问题——那就是牛市，而且是长牛。

所以现在看，其实我们股民应该是内心最有底气的。过去A股的牛市都是被动的，甚至可以说为了牛市而牛市，和其他领域没有任何关系，因此本质上讲，牛不牛也没什么影响。

但是现在，资本市场和实体经济是血肉，国家又希望借由牛市来解决包括养老金、地产、资金池、直接融资等一系列问题。那么你说这一轮牛市是不是会更有所不同呢？





所以，短期震一下不要又觉得牛市没了。。。。要对自己的观点有信心。





【收盘总结】





接下来的时间，其实是赌一赌市场会不会红盘迎国庆的时间，如果真的在节前拉一拉喜迎国庆，那么接下来最有可能发力的仍然是券商为主的金融——其实包括今早，也是金融三剑客发力。



