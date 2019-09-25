第一，市场开启放假回家模式。难得的长假，车票不好买，所以主力收摊也提前了，其实本周一的下跌之后我们就说过，基本上节前的大基调已经定下来了，没什么意外。





指数先跌下来其实反而省心了，后续坚守的资金成分稳定之后，翘尾就是大概率事件，事实上，每年两个长假——春节、十一前的走法都是这么出来的。这就真的是什么老同学聚会到后半程——嚷嚷着想回家的扫兴的人都回家了，剩下的happy起来。





第二，挺开心，我们本周前两天反复提示大家这周科技股冲高要注意减仓，注意获利了结。尤其昨天科技股高潮中我们还在继续提示，我们明确讲，趋势股快速拉高尤其抢尾盘是非常鸡贼的行为，这种行为往往是底气不足的主力所为。所以，你问我为什么今天科技股崩了我这么开心？哈哈哈，我就是这么开心。





科技股是头号砸盘元凶，强势股惨遭血洗，高度被打到了3连板，无处可去的活跃资金，都被逼到数字货币中避险。连板晋级方面，成功率最高的就是2进3，蓝英装备、纵横通信、金冠股份、亚联发展成功，但失败的安利股份、华阳集团都是跌停，两极分化十分严重。









第四，接下来既然是爱玩的人的续摊。那么就要考虑这个续摊的主题了——目前最确定也是最迫切的主题只有一个：喜迎大庆。所以我们认为接下来的翘尾行情其实从指数上讲没有任何意义。但是如果大家真的要参与，那么必须要以喜迎大庆作为所有判断的基础。





如果要喜迎，那么收红是最直截了当的做法。市场这个位置收红迎国庆只有一个最合适的发力点，我们最近几天反复在强调，就是券商。事实上今天早盘市场一度出现异动，就是券商板块在进行护盘。可惜力度不够。不过后期如果指数想要守住，那么仍然要以券商为发力窗口。



